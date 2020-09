Wie sehen Sie mittlerweile im Homeoffice aus? Foto: gettyimages/istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Sechs Monate Leben unter Corona hinterlassen ihre Spuren – auch optisch. Einige von uns sitzen seit Beginn der Pandemie im Homeoffice. Die Arbeit wurde zwar weiterhin erledigt, die selbst auferlegten Maßstäbe an das eigene Aussehen sanken bei den meisten aber mit der Zeit. Zunehmend entledigten sich viele nach und nach der Fesseln der Zivilisation. Als Erstes mussten einengende Hosen daran glauben. Wofür gibt es schließlich Jogginghosen? BHs folgten kurz darauf. Schminken – daheim? Wofür? Rasieren? Überflüssig. Und so ging es munter dahin. Dieser User beschrieb seinen Zustand nach nur zwei Wochen Lockdown folgendermaßen:

Nun ist der Lockdown ja schon lange vorbei, und ein gewisser Gewöhnungseffekt ist eingetreten. Wir alle verlassen regelmäßig das Haus, viele arbeiten schon wieder am gewohnten Arbeitsplatz, das Leben findet auch wieder draußen statt. Doch einiges ist einem geblieben. Bei den einen ist es der Verzicht auf Make-up, bei den anderen – Männern wie Frauen – eine wilde Langhaarmähne. Wiederum andere legen einfach weniger strenge Maßstäbe an ihre "Outdoor"-Outfits. Wie kann es falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt?

Welche nachhaltigen Veränderungen haben Sie festgestellt?

Welche kleinen Nachlässigkeiten erlauben Sie sich mittlerweile – auch außerhalb der eigenen vier Wände? Wie fühlt es sich an? Oder sind Sie wieder zu hundert Prozent zu Ihrem Aussehen vor Corona zurückgekehrt? (aan, 15.9.2020)