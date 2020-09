In einem neuen Bildband zeigen die Experten von Lonely Planet, dass man für einen Urlaub in Europa nicht ins Flugzeug steigen muss

Für alle, die schon einmal damit geliebäugelt haben, auf Reisen sowohl auf das Flugzeug als auch auf das Auto zu verzichten, bietet "Europa ohne Flieger" von Lonely Planet zahlreiche Inspirationen bei der Urlaubsplanung. Es zeigt darüber hinaus: Die Möglichkeiten, Europa klimabewusst zu entdecken, sind beinahe grenzenlos vielfältig.

Von London nach Amsterdam, von Madrid nach Barcelona oder von Paris nach Zürich muss man nicht fliegen. Foto: Shutterstock/Lukas Bischoff

Dafür sorgt ein immer weiter wachsendes Netz an schnellen Zugverbindungen, die es in Sachen Gesamtreisezeit mit dem Fliegen aufnehmen können. Es ergänzt die normalen Regional- und Nahverkehrsbahnen vom nördlichen Norwegen bis nach Marokko, vom westlichen Irland bis zur Grenze zwischen Europa und Asien in Russland. Wo keine Züge fahren, verkehren Busse und Fähren. Und in ganz Europa ist das unabhängige Reisen auch per Fahrrad oder zu Fuß dank Hostels, Pensionen und Privatzimmern kein Problem. Von London nach Amsterdam, von Madrid nach Barcelona oder von Paris nach Zürich muss man nicht fliegen.

Mit der Bahn zum Polarkreis

Das Buch ist in die Kapitel "Etwa eine Woche" und "Zwei Wochen oder mehr" unterteilt. Dabei werden jeweils 40 nachhaltige Reiseideen vorgestellt. Ob Kultur oder Städtetrips, Reisen zu wenig bekannten Outdoorspots oder den angesagtesten Foodie-Zielen, für jeden Geschmack und jede Gelegenheit sollte etwas dabei sein. Für einen einwöchigen Kurztrip bietet sich beispielsweise ein Wanderung ins wilde Herz Schottlands an. Verschiedene Zugverbindungen zeigen hier bereits, dass noch nicht einmal für das Verlassen des Festlandes ein Flugzeug benötigt wird.

Auch näher gelegene Reiseziele in Österreich, Deutschland und der Schweiz werden besprochen. Foto: Lonely Planet/Julian Love

Selbst an den Polarkreis kommt man mit der Bahn: Ausgangspunkt ist dabei Stockholm, das ebenfalls leicht mit der Bahn zu erreichen ist. Die vorgeschlagene Route kann mit kleinen Bahnen zurückgelegt werden, sie führt vorbei an Seen und Wäldern und macht halt in den entlegensten Siedlungen.

Hin und wieder zurück

Für einen zweiwöchigen oder längeren Urlaub empfiehlt der Band eine Abenteuerfahrt von Belgrad nach Bar, Wandern an der Küste Portugals oder eine kulinarische Reise durchs Baskenland. Auch Vorschläge für näher gelegene Ziele wie innerhalb Österreichs, Deutschlands und der Schweiz werden hier vorgestellt.

Zu jedem Ziel werden zunächst mit "So kommst du hin" verschiedene klimafreundliche Möglichkeiten der Anreise vorgestellt. Der Faktencheck gibt zusätzlich einen Überblick über CO2-Emission pro Person, die Streckenlänge, benötigte Übernachtungen sowie die ungefähren Fahrtkosten. Danach werden die verschiedenen Stationen kurz vorgestellt.

Praktische Informationen und Tipps wie beispielsweise zu den Fahrtzeiten von Nachtzügen, zu Hotels und auch Tagestrips runden die Stationen ab. Zu jeder Reise gibt es eine Karte mit allen Etappen und zusätzliche Infos zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Ende sorgt die Rubrik "So geht's zurück" für eine entspannte Heimreise. (max, 15.9.2020)

