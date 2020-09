Dominic Thiem nach dem vierstündigen Match gegen Alexander Zverev. Foto: AFP/AL BELLO

Dominic Thiem schrieb österreichische Sportgeschichte – der Niederösterreicher gewann am späten Sonntagabend als erster Österreicher die US Open, und zwar in einem schier unglaublichen Tenniskrimi. Über dieses Herzschlagfinale, was dieser Sieg für Thiem und den österreichischen Sport bedeutet und ob der Generationenwechsel in der Tenniswelt jetzt nicht zu stoppen ist, spricht Philipp Bauer vom STANDARD. (red, 14.9.2020)

