Jeder Dritte in Österreich hat Angst vor 5G. Laut einer Umfrage würden 25 Prozent der heimischen Bürger eine Initiative gründen, sobald ein Masten vor ihrer Türe aufgestellt wird. Neue Schadsoftware gefährdet all jene, die mit dem Internet Explorer Pornoseiten mit Flash besuchen. Moderne Browser sind davon freilich nicht mehr betroffen – ein Umstieg zahlt sich also aus. Zuletzt noch eine unerwartete Rückkehr: In den USA werden mittlerweile mehr Schallplatten als CDs verkauft. Viel Vergnügen beim Lesen!

Jeder Dritte in Österreich hat Angst vor 5G

Schadsoftware zielt auf Pornonutzer mit Internet Explorer und Flash ab

Forscher: Apps wie "Stopp Corona" helfen auch bei geringer Verbreitung

Schallplatten überholen CDs erstmals seit den 1980ern

Surface Duo: Nutzer beklagen nervige Bugs bei Microsofts Android-Handy

US-Behörden beschlagnahmen "Oneplus Buds" als Airpods-Fälschungen

Nvidia kauft Chip-Designer Arm für 40 Milliarden Dollar

Bytedance will Tiktok-Verkauf mit Oracle umgehen und lehnt Microsoft-Angebot ab

"Big Navi": Benchmarks zu unbekannter AMD-Grafikkarte dürften Nvidia nicht beängstigen

"iMask": Apples iPhone-Team entwickelte Mund-Nasen-Schutz

Donald Trump soll jahrelang "Yourefired" als Passwort verwendet haben

Apple Watch 6, neues iPad und eine große Überraschung: Das soll Apple am Dienstag vorstellen