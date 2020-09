Unter dem Codenamen Sabrina sind Produktbilder des neuen Chromecast schon vor einigen Monaten aufgetaucht. Grafik: Google / XDA Developers

Mit dem Chromecast war Google maßgeblich an der Popularisierung günstiger und kleiner Streaming-Geräte beteiligt. Über die Jahre hat die Plattform aber – nicht zuletzt aufgrund mangelnder Hardwareneuerungen – immer mehr an Bedeutung verloren, vor allem Amazons FireTV und in den USA auch Roku dominieren den Markt derzeit. Nun versucht es Google erneut – und lässt sich beim Konzept von der Konkurrenz inspirieren.



Neustart

Unter dem Namen "Google Chromecast mit Google TV" soll es schon bald eine Neuauflage des Streaming-Geräts geben. Dies geht aus internen Produktdatenbanken bei US-Händlern wie Walmart und Home Depot hervor. Der Preis soll dabei in der Region zwischen 50 und 60 Dollar liegen. Das wäre etwas günstiger als das bisher stärkste Chromecast – das Chromecast Ultra.

Der Leak verrät aber noch ein weiteres entscheidendes Detail: Nämlich, dass die neue Hardwaregeneration nicht mehr bloß auf das simple "Casten" via Smartphone oder Sprachbefehl ausgerichtet ist, sondern nun mit der Oberfläche von Android TV versehen wird – oder wie es künftig wohl heißen dürfte "Google TV".

Dass Google eine solche Umbenennung plant, war vor einigen Wochen bereits gerüchteweise zu hören. Damals wurde dieser Bericht aber nur begrenzt ernst genommen, da es in der Vergangenheit bereits einmal ein Produkt namens "Google TV" gab – und dieses kläglich gescheitert war. Offenbar meint es Google mit dem neuen Namen aber trotzdem ernst.

Fernsteuerung

Mit der neuen Hardwaregeneration nähert sich Google Amazons Fire TV an, was konkret auch heißt, dass eine Fernbedienung mitgeliefert werden soll, über die dann Google TV gesteuert werden kann. An Farbvarianten sind "Rock Candy", "Summer Melon", und "Summer Blue" angegeben. Eine offizielle Vorstellung dürfte bereits in den kommenden Wochen erfolgen – parallel zur Präsentation von Pixel 5 und Pixel 4a 5G, die für Ende September oder Anfang Oktober erwartet werden. (apo, 14.09.2020)