Nachdem die ÖVP in ihrer ersten Plakatkampagne für die Wien-Wahl nur auf Spitzenkandidat Gernot Blümel gesetzt hat, tritt im zweiten Schwung nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz in Erscheinung – zur Plakatenthüllung hat Kurz Blümel zwar nicht begleitet, auf dem Aushang laufen die beiden aber nebeneinander. Der Slogan: "Gemeinsam. Für Österreich. Für Wien".

Das Sujet wurde am Montag vorerst in einer 250 Quadratmeter großen Version an einer Hausfassade am Donaukanal affichiert. Kleinere Ausgaben werden demnächst etwa an Öffi-Haltestellen oder auf Dreieckständern zu sehen sein.