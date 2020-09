Mit Jahresende verlässt Klement Tockner den Wissenschaftsfonds und wird Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt

Klement Tockner wechselt an die Spitze der Senckenberg Gesellschaft. Foto: FWF/Luiza Puiu

Zu Jahresende steht ein Wechsel an der Spitze des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF bevor: Klement Tockner, seit 2016 FWF-Präsident, wird im Dezember von seiner Funktion zurücktreten und als Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung nach Frankfurt gehen. Seine Nachfolge werde demnächst ausgeschrieben, wie der FWF am Montag mitteilte.

Im Jänner 2021 soll Gregor Weihs, aktuell FWF-Vizepräsident für Naturwissenschaften und Technik, die Leitung des Wissenschaftsfonds bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers interimistisch übernehmen.

Der Gewässerökologe Tockner, dessen Funktionsperiode bis 2024 gedauert hätte, will bis zu seinem Wechsel neben den laufenden Agenden noch die Weiterentwicklung der Karriereprogramme abschließen sowie die laufenden Finanzierungsvereinbarungen voranbringen. Seit seinem Amtsantritt 2016 sei es gelungen, das FWF-Bewilligungsbudget auf ein jährliches Volumen von 270 Millionen Euro bis 2021 anzuheben, wie der Wissenschaftsfonds mitteilte.

"Wachstumsweg ausbauen"

"Für Österreich ist es zentral, den Wachstumsweg in der kompetitiven Förderung der Grundlagenforschung auch in Zukunft weiter auszubauen, um dem exzellenten Potenzial der in Österreich tätigen Forschenden gerecht zu werden", sagte Tockner. "Dafür setze ich mich auch weiterhin mit voller Kraft ein." Der zentrale Stellenwert von Grundlagenforschung sei durch die Coronakrise einmal mehr verdeutlicht worden, es brauche mehr Unterstützung denn je.

Tockner folgt in seiner neuen Rolle als Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung auf den Paläontologen Volker Mosbrugger, der in den Ruhestand geht. Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ist mit mehr als 850 Forschenden und Mitarbeitern das größte Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt drei bedeutende Naturkundemuseen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Biodiversität, Evolution und Klimawandel. (red, 14.9.2020)