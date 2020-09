In Shanghai gibt es im Stadtzentrum nun einen Ikea. In der Stadt werden auch gemeinsam mit E-Sportlern und ASUS Möbel für Gamer entwickelt. Foto: EPA

Nun steigt auch Ikea in den Gaming-Markt ein. Konkret will der schwedische Möbelhersteller gemeinsam mit Asus "erschwingliche" Möbel für Gamer bringen. Mehr als 30 Produkte sind geplant. Worauf man den Fokus legt und welche Produktkategorien man abdecken will, ist offen. Allerdings kann man wohl mit einem Sessel und Tisch rechnen.

Mit E-Sportlern und Asus entwickelt Ikea Möbel für Gamer. Foto: Ikea

Warten angesagt

Entwickelt werden die Produkte in Shanghai, wo Ikea ein Product Delveopment Center besitzt. Die Geräte sollen gemeinsam mit ASUS-Mitarbeitern und E-Sportlern entstehen. Bis zum Release muss man allerdings noch eine Weile warten. Erste Produkte soll es im Februar 2021 in China und dann im Oktober 2021 global geben.

Das Ergebnis der Kooperation zwischen Logitech und Herman Miller. Foto: Herman Miller

Luxus-Sessel für Gamer

Wer nicht so viel Zeit warten und mehr Geld aufweist, kann unterdessen einen Blick auf eine weitere Kooperation zwischen Möbelhersteller und Gaming-Experten werfen. Herman Miller entwarf mit Logitech einen Gamer-Sessel, der 1.276 Euro kostet. Bis zur Auslieferung muss man sich aber ebenso gedulden: Das Produkt erreicht den Kunden nämlich erst Ende Oktober. (red, 14.9.2020)