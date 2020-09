Die Präsidenten Putin und Lukaschenko bei einem Treffen in Sochi am 14.September. Foto: AFP

Minsk – Russland zieht seine Reservistentruppen von der Grenze zu Belarus (Weißrussland) ab. Die nach dem Ausbruch der Massenproteste in der ehemaligen Sowjetrepublik entsandten zusätzlichen Beamten und Nationalgardisten würden wieder abrücken, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

Kredit über 1,3 Milliarden Euro zugesagt

Präsident Wladimir Putin hatte Ende August die Einheiten zur Verstärkung an die Grenze beordert, damit sie im Notfall eingreifen könnten. Die Proteste haben sich an der Wiederwahl des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko am 9. August entzündet. Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren autoritär regierenden Präsidenten Wahlbetrug vor.



Bei einem Treffen im russischen Sotschi sagte Putin Lukaschenko einen Kredit in Höhe von umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro zu. Zugleich forderte er, dass die Krise in Belarus intern und ohne ausländische Einmischung auf "ruhige Weise" im Dialog gelöst werden müsse. Die Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung werde aber fortgesetzt. Russische Nachrichtenagenturen meldeten zuvor, Moskau entsende Fallschirmjäger für gemeinsame Übungen. (APA, 14.9.2020)