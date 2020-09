Europaweit wird über die Aufnahme von Kindern aus dem Flüchtlingslager Moria diskutiert. Foto: EPA/Tosidis

Soll man Kinder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria nach Österreich holen? Über diese Frage ist in den vergangenen Tagen eine scharfe Debatte entstanden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) blieb trotz Appellen des grünen Koalitionspartners, aus der Zivilgesellschaft und der Kirche bei seinem Nein. Denn Österreich habe bereits viel geleistet, sagte Kurz am Sonntag in der "ZiB 2". 3.700 Kindern sei allein heuer Asyl gewährt worden, so der Kanzler.

Seither wurden diese Zahlen wiederholt infrage gestellt. Caritas-Wien-Geschäftsführer Klaus Schwertner schrieb Dienstagfrüh auf Twitter, dass "nicht 3.700 Kinder", sondern "571 Kinder und Jugendliche" im ersten Halbjahr 2020 in Österreich Asyl beantragt hätten.

Zwei verschiedene Ebenen

Kurz ging es allerdings um die positiv beschiedenen Anträge: Insgesamt wurden hier 4.205 Asylanträge positiv beurteilt, 5.229 negativ. Dazu kamen 2.461 Menschen, die andere Formen der Aufenthaltsberechtigung erlangten (subsidiärer Schutz oder humanitär). Dabei handelt es sich überwiegend um Personen, die ihren Antrag schon vor Monaten oder Jahren gestellt haben. Anders gehe sich das nicht aus, sagte Diakonie-Geschäftsführer Christoph Riedl in der "ZiB 2".

Die Debatte wird also auf zwei unterschiedlichen Ebenen geführt: Bei Moria geht es um die Frage, ob akut Kinder nach Österreich gebracht werden, die dann einen Asylantrag stellen. Kurz antwortet jedoch mit der Zahl der Personen, die schon vor einiger Zeit in Österreich angekommen sind und bereits einen positiven Bescheid erhalten haben.

Wie schnell in dieser Diskussion Begriffe vermischt werden, zeigte der Jurist und Uni-Lehrbeauftragte Ralph Janik in einem Blogbeitrag: So gilt völkerrechtlich jeder Minderjährige (unter 18 Jahren) als "Kind", während der Gesetzgeber in Österreich das anders regelt. Ebenso verwirrt viele Menschen das Wort "Migrant": Grundsätzlich ist das jeder Mensch, der sein Heimatland verlässt. Tut er das aus bestimmten Gründen ("Furcht vor Verfolgung"), ist er ein "Flüchtling". (fsc, 15.9.2020)