Ein erstes Bild hat Google schon vor einigen Wochen geteilt: das Pixel 5 (links) und das Pixel 4a 5G. Grafik: Google

Im Jahr 2020 ist alles etwas anders, und das gilt auch für Google: Der jährliche "Made by Google"-Hardwarevent im Frühherbst wird heuer durch einen schnöden Live-Stream ersetzt. Dies bestätigt das Unternehmen in diversen Sozialen Medien und nennt dabei auch gleich einen Termin: Am 30. September um 20 Uhr MESZ soll es so weit sein.

Neue Offenheit

Was dann in diesem Rahmen vorgestellt werden soll, ist ebenfalls kein Geheimnis mehr, verrät es doch Google selbst in einem ungewöhnlich offenen FAQ-Eintrag zum Event: Es werde neue Pixel-Smartphones, ein Chromecast sowie den nächsten smarten Lautsprecher zu sehen geben. Auch dass der Event offiziell "Launch Night In" genannt wird, obwohl er zumindest aus US-Perspektive tagsüber stattfindet, kommentiert man launig: "Ja, er findet am Tag statt, aber was ist schon Zeit?"

Die ganz große Überraschung stellen die erwähnten Geräte aber ohnehin nicht mehr dar. So hat Google selbst vor einigen Wochen bereits klar gemacht, dass es zwei neue Smartphones zu sehen geben wird. Das Pixel 5 sowie das Pixel 4a 5G. Ein echtes High-End-Modell ist keines davon, sollen sie doch beide mit einem Snapdragon 765G, und damit einem Prozessor der oberen Mittelklasse, ausgestattet sein. Vom Pixel 4a soll sich das Pixel 4a 5G neben dem stärkeren Prozessor vor allem durch den namensgebenden 5G-Support sowie einen etwas größeren Bildschirm mit 6,2 Zoll abheben. Auch von einer zweiten Kamera – in diesem Fall eine Weitwinkel – war zuletzt die Rede. Dafür muss man aber auch mehr zahlen: 499 US-Dollar hat Google selbst schon als Preis festgelegt.

Pixel 5

Das Pixel 5 soll sich wiederum mit einigen Premium-Features wie Reverse Wireless Charging, einer hochwertigeren Verarbeitung und einem 90-Hz-Display von der 4a-Reihe abheben. Auch das RAM soll auf 8 GB aufgestockt werden, 5G-Support gibt es hier ebenso wie die selbe Dualkamera-Kombination. Dafür wird der Bildschirm mit 6 Zoll etwas kleiner, ein XL-Modell ist angeblich heuer nicht geplant. Zuletzt hatten zwar Berichte über ein Pixel 5s für Verwirrung gesorgt, diese dürften aber lediglich darauf fußen, dass Google seine Modellbezeichnungen irgendwann in den vergangenen Monaten verändert hat. Einen Preis für das Pixel 5 hat Google noch nicht genannt, er wird aber in der Region rund um 600 Euro erwartet.

Zum neuen Chromecast gab es gerade erst umfassende Leaks: Die gewohnte Cast-Funktion bleibt zwar erhalten, gleichzeitig soll auf dem Gerät aber auch ein vollständiges Android TV – oder, wie es künftig (wieder) heißen soll, Google TV – laufen. Das heißt auch, dass es über eine mitgeliefert Fernbedienung gesteuert werden kann. Der Preis dürfte zwischen 50 und 60 US-Dollar liegen.

Vermischtes

Ebenfalls schon mehrfach durchgesickert war ein Ersatz für Googles ersten smarten Lautsprecher – den klassischen Google Home. Zuletzt verdichteten sich zudem die Hinweis auf einen neuen Thermostat für die Nest-Reihe, bei dem eventuell auch der Miniradar des Project Soli zur Steuerung zum Einsatz kommen könnte. (apo, 15.9.2020)