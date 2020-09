Der Vater von US-Open-Sieger Dominic Thiem gab in einer Talkrunde Einblick in das zerrüttete Verhältnis zum Ex-Trainer

Wolfgang Thiem: "Seit der Trennung geht es bergauf." Foto: : ServusTV / Neumayr / Leo

Dominic Thiems Vater Wolfgang hat am Montagabend bei einer Talkrunde von Servus TV Einblicke in das zerrüttete Verhältnis zu Ex-Trainer Günter Bresnik gegeben: "Mich macht es wirklich traurig. Ich war ein guter Freund von Günter Bresnik. Wir sind mittlerweile so weit, dass er uns verklagt hat. Die Situation ist unerfreulich, aber die Geschichte ist für mich gegessen", sagte Wolfgang Thiem.

Bresnik betreute Dominic Thiem seit dessen Kindheit, bis vor eineinhalb Jahren die Trennung erfolgte. Anfangs hielten sich das Team Thiem und Bresnik noch bedeckt, später folgten öffentliche Schuldzuweisungen. Bei der Talkrunde am Montag waren außerdem Thimas Manager Herwig Straka, Thiems Bruder Moritz, Barbara Schett, Alexander Antonitsch und der TV-Experte Christopher Kas eingeladen. Servus TV gehört zum Red-Bull-Konzern, der seit 2018 auch Sponsor von Thiem ist.

"Seit der Trennung geht es bergauf"

Über Bresniks Einfluss auf die Karriere seines Sohnes sagte Wolfgang Thiem: "Er hat ihm gewisse Dinge beigebracht, keine Frage. Aus meiner Sicht ist in den letzten vier, fünf Jahren sehr, sehr wenig weitergegangen. Das muss man auch klar sagen." Und: "Zuvor war er nur der Ausführende, hat wenige Freiheiten gehabt. Aber seit der Trennung geht es bergauf." Nach der Trennung von Bresnik übernahm der Chilene Nicolas Massu, der zuvor als Touring Trainer des Niederösterreichers engagiert war, das Hauptcoaching von Thiem, der Steirer Straka wurde sein Manager.

Bresnik selbst war nach dem US-Open-Triumph voller Lob für seinen ehemaligen Schützling. Der 59-Jährige sagte im Ö1-"Morgenjournal": "Das war für mich wieder tief beeindruckend. Das sind diese außergewöhnlichen Qualitäten, die Dominic einfach hat, seit er ein Jugendlicher ist. Die Leistung war eines Champions würdig." (red, 15.9.2020)