Die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft wurde neu organisiert. Foto: APA

Zu unerwarteten Entwicklungen ist es am Dienstag in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft (ORFG) gekommen. Es gibt einen neuen Präsidenten, einen neuen Generalsekretär und einen neuen Finanzreferenten – und sie alle stammen aus dem Umfeld von Florian Stermann, dem bisherigen Generalsekretär des Vereins. Der bisherige Präsident Richard Schenz und sein Vize, der SPÖ-Mandatar Christoph Matznettter, sind nicht mehr im Amt.

Die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft war zuletzt durch Verwicklungen rund um die Causa Wirecard in die Schlagzeilen geraten. Stermann soll vertrauliche Nachrichten des Wirecard-Managers Jan Marsalek an die FPÖ weitergeleitet haben. Marsalek war als "Senator" in den Verein aufgenommen worden, mit den Stimmen auch ÖVP- und SPÖ-naher Funktionäre. Auch Marsaleks Wirecard-Kollege Markus Braun war "Senator".

Die mittlerweile insolvente Wirecard hat den Verein jährlich mit rund 10.000 Euro unterstützt.

Am Montag war in einer Präsidiumssitzung ausgemacht worden, dass Stermann nicht zur Wiederwahl als Generalsekretär antritt, gemäß Wahlvorschlag sollte Schenz wieder Präsident und Matznetter wieder dessen Vize werden, neuer Generalsekretär sollte ein Wirtschaftskammer-Funktionär werden. Allerdings kam es dann anders: Stermann und Johann Gudenus sollen eine Vielzahl von (freiheitlichen) Mitgliedern aktiviert und die geplante Reform des Vereins boykottiert haben. Es kam zu einer Kampfabstimmung, mit der die geplante Besetzung der Gremien verhindert wurde, die Minderheit verließ die Sitzung.

Präsident ist nun Maximilian Habsburg-Lothringen, ein Freund Stermanns, Generalsekretär ein Anwalt des Mannes, und der Finanzreferent soll ein Verwandter von Stermann sein.

Der Verein hat 184.000 Euro in seinen Kassen und sei von Stermann und Co wie bei einem Putsch übernommen worden, sagen Involvierte. Ex-Vizepräsident Matznetter bedauert, dass es "nicht gelungen ist, die Gesellschaft zu ihren eigentlichen Aufgaben zurückzuführen". (Renate Graber, 15.9.2020)