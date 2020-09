Hersteller veröffentlichte Bild und lässt Hardware in "Fortnite" bestaunen – Details bleibt man schuldig

Ein erster Blick auf AMDs RX-6000er-Serie. Foto: AMD

AMD hat einen ersten Ausblick auf eine neue Grafikkarten-Generation gegeben. Auf Twitter wurde ein Bild veröffentlicht, das Hardware der RX-6000-Serie zeigt. Dabei dürfte es sich wohl um "Big Navi" handeln, AMDs Angriff auf den High-End-Markt. So ist die Karte mit gleich drei Lüftern und zwei 8-Pin-Steckplätzen ausgerüstet. Die GPU dürfte somit energiehungrig sein und ordentlich Wärme erzeugen.

Grafikkarte bei "Fortnite" bestaunen

Mehr Details verriet der Hersteller nicht. Möchte man einen näheren Blick auf die Karte werfen, kann man dies in Fortnite. AMD hat eine riesige Version der Hardware in dem Battle-Royale-Spiel von Epic Games integriert, die in der Luft herumschwirrt. Dort zeigt sich auch, dass die Grafikkarte nur insgesamt vier Steckplätze aufweist: Ein HDMI-, ein USB-C- und zwei Displayport-Slots. Mehr Infos verrät die übergroße Hardware aber nicht.

Anshel Sag

Event zu RDNA2 erst Ende Oktober

Erst Ende Oktober findet AMDs Event zu den neuen Grafikkarten statt. Dort will man auch einen Ausblick auf die neue GPU-Architektur namens RDNA2 geben. Weniger Geduld muss man aufbringen, wenn man neue Infos zu den CPUs des Herstellers möchte. Für den 8. Oktober hat AMD eine Präsentation zu Zen 3, der CPU-Architektur des US-Konzerns eingeplant. Zumindest in diesem Segment hat der Hersteller im High-End-Bereich die Oberhand gegenüber Intel gewonnen.

Nvidia hat ordentlich vorgelegt

Bei den Grafikkarten sieht die Situation aber anders aus. Nvidia hat mit der RX-3000er-Serie vorgelegt. In wenigen Tagen startet der Verkauf der RTX 3080, die einen deutlichen Leistungssprung mit sich bringen soll. Sie gibt es um 719 Euro. Eine Woche später erscheint dann die RTX 3090, die 1.549 Euro in Österreich kostet und das momentan beste Modell der Serie ist. Die RTX 3070 für 519 Euro gibt es hingegen erst im Oktober.

RTX 3090 dürfte unerreicht bleiben

Mit der RTX 3090 soll AMD gerüchteweise gar nicht konkurrieren, sondern vielmehr mit der RTX 3080 beziehungsweise 3070. Angesichts der versprochenen Leistung von Nvidia dürfte dies für AMD kein einfaches Unterfangen werden. Punkten soll der Hersteller aber auch beim Thema VRAM, da Nvidia die RTX 3080 mit "nur" zehn Gigabyte Videospeicher ausrüstet. AMDs Topmodell soll demnach mit 16 Gigabyte kommen. Nvidia dürfte für den Fall der Fälle aber bereits vorbereitet sein: So wurde bereits eine RTX 3080 Ti mit besagter Videospeicher-Menge bestätigt. (dk, 15.9.2020)