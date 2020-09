Neues Feature für die Videoplattform geht zunächst in Indien an den Start – 15 Sekunden Videos mit hundertausenden Musikoptionen

Youtube Shorts. Youtube

Jenseits all der aktuellen Kontroversen, ist eines unumstritten: TikTok ist einer der große Aufsteiger des vergangenen Jahres. Dieser Erfolg löst bei der Konkurrenz die gewohnten Reaktionen aus: Den Griff zur Kopiermaschine. Und so versucht sich nach Instagram nun auch Youtube an einem TikTok-Klon.

Kurze Clips

Unter dem Namen Youtuber Shorts hat die Videoplattform jedenfalls ein neues Feature vorgestellt, dessen Funktionalität eng an TikTok angelehnt ist. Als ganz auf die mobile Nutzung ausgerichteter Dienst soll Shorts die schnelle Erstellung von Videos mit maximal 15 Sekunden Länge ermöglichen, die dann auch noch einfach mit Musik unterlegt werden können.

Die Clips können dabei direkt auf dem Smartphone geschnitten werden, zur Unterstützung für die Aufnahme gibt es Timer und Countdown, sowie die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu verändern. Zur Musikuntermalung sollen mehrere hunderttausende Lieder zur Auswahl stehen. Präsentiert werden diese Clips dann in einer neuen Reihe in der Youtube-App, wie von anderen solchen Apps gewohnt kann durch Wischbewegungen schnell von einem Titel zum nächsten gewechselt werden.

Testlauf

Derzeit versteht sich Youtube Shorts allerdings noch als Betaversion, Google will zunächst einmal Feedback einsammeln. Das bedeutet auch, dass es bis zur globalen Verfügbarkeit noch einige Zeit brauchen wird. Als Testland hat man dabei Indien auserkoren – eine durchaus geschickte Wahl. Immerhin ist dort TikTok wegen der Verbindung des Herstellers zur chinesischen Regierung verboten.

Trotzdem gilt es abzuwarten, ob Youtube Shorts Erfolg beschert sein wird. Immerhin hat es Instagram auch bereits mit einem TikTok-Klon versucht – Reels genannt. Dieser ist bisher aber nur wenig Erfolg beschert. (red, 15.09.2020)