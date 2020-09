Maschinenlernen

Als Schachweltmeister Garri Kasparow im Mai 1997 gegen den Superrechner Deep Blue der Firma IBM in einem Match unterlag, war ein neues Zeitalter angebrochen: Deep Blue setzte sich in dem historischen Match mit einer gigantischen Rechenleistung von 200 Millionen Stellungen pro Sekunde durch. Das war ein Sieg mit brachialen Mitteln – aber kann man dem Supercomputer auch Spielverständnis zubilligen? Bei Alpha Zero ist das anders. Das Programm der Google-Tochterfirma Deep Mind brachte sich 2017 Schach allein durch Angabe der Regeln sowie durch Spiele gegen selbst bei – und erreichte dabei binnen kürzester Zeit ein Niveau, das die bis dahin stärksten konventionellen Schachprogramme bei weitem überstieg. Und das mit einem Spielstil, der von vielen Kommentatoren als strategisch raffiniert und kreativ bezeichnet wurde. Alpha Zero ist lernfähig, Reinforcement-Learning (bestärkendes Lernen) nennen Forscher dieses Verfahren, das dem "echten" Lernen, wie es auch Menschen und Tiere tun, nachempfunden ist.

Mittlerweile hat das Maschinenlernen in vielen Bereichen Einzug gehalten, von der medizinischen Diagnostik über die Analyse von Aktienkursen bis hin zur Spracherkennung. Eine Universalmaschine, die den Menschen auf allen Gebieten überflügeln würde, gibt es trotz aller Fortschritten bis dato nicht. Menschliche ▶ Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit, sich in neuen Umgebungen zu orientieren und an neue Umweltbedingungen anzupassen. Dafür braucht es auch einen sinnlichen Kontakt mit der physischen Welt. Manche Kognitionswissenschafter gehen sogar davon aus, dass das menschliche Bewusstsein ohne Körper nicht existieren könnte. Wahrnehmen, Fühlen und Denken sind demnach untrennbar miteinander verknüpft. Wollte man einen ▶ Roboter mit menschenähnlichen Fähigkeiten ausstatten, so die These des "Embodiment", müsste der auch einen menschenähnlichen Körper haben.