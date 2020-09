Drach deklariert sich klar als überzeugte Läuferin und ist überzeugt, dass in jeder und jedem ein Forest Gump steckt ("Erwecke den Forest Gump in dir" heißt ein Kapitel). Dennoch warnt sie vor "Monokulturen", also dem Vernachlässigen von Ausgleichssport oder Kraft-Stabi-Training.

Dass sie selbst lange aufs Dehnen "verzichtete" und sich dann wunderte, wieso ihr beim Yoga manche Asanas so gar nicht leicht fallen wollten, macht das Buch authentisch und glaubwürdig: Hier schreibt keine unfehlbare Supersportlerin, sondern eine Frau, die selbst erst am – ich nenne es mal – "zweiten Bewegungsweg" zum Sport fand: Mit einem ganz normalen, eben nicht perfekten Körper, einer selbstausbeuterischen Karriere und einem Vorbeischrammen am Burnout im Handgepäck startete Drach genau dort, wo auch ihre Zielgruppe heute steht – und holt sie deswegen punktgenau ab.