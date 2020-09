Neue ÖAK-Präsidentin: Marcela Atria Foto: Katharina Schiffl

Wien – An der Spitze der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) gibt es einen Wechsel. Im Rahmen der 27. Ordentlichen Generalversammlung wurde Marcela Atria (Atria Media) zur Präsidentin gewählt, teilte die ÖAK in einer Aussendung am Dienstag mit. Atria folgt auf die langjährige Präsidentin Sibylle Callagy, die seit 2004 den Vorsitz innehatte.

Als Vizepräsidenten bestätigt wurden Thomas Kralinger ("Kurier") und Erwin Vaskovich (Publicis Media Austria). Als dritter Vizepräsident wurde Robert Langenberger (Styria Medienhaus Lifestyle) neu ins Präsidium gewählt. (APA, 15.9.2020)