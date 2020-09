Das Lager in Moria brannte weitgehend ab. Nun wurden fünf der Brandstiftung Verdächtige festgenommen, ein weiterer wird gesucht. Foto: Reuters / Alkis Konstantinidis

Die griechische Polizei hat fünf junge Männer festgenommen, die verdächtigt werden, vor einer Woche, in der Nacht auf Mittwoch, das Lager in Moria an mehreren Stellen in Brand gesteckt zu haben. Dies verlautbarte am Dienstag der Minister für Katastrophenschutz, Michalis Chrysochoidis, der sich in Mytilini auf Lesbos befindet. Der Minister gab an, dass eine weitere Person gesucht werde. Auch sie sei bereits identifiziert worden, berichteten zahlreiche Medien in Griechenland. Über Videos und Zeugenaussagen habe man die sechs ausfindig machen können.

Chrysochoidis gratulierte den Behörden zum Fahndungserfolg und sagte, dass mit den Festnahmen weitere extreme Situationen verhindert werden konnten. Alle fünf Festgenommenen sind angeblich Afghanen, von denen zwei unbegleitete Minderjährige sind. Einer dieser beiden Minderjährigen wurde am Tag nach der Brandstiftung nach Nordgriechenland ausgeflogen. Insgesamt wurden am Tag nach dem Brand 406 Jugendliche von der Insel gebracht. Alle anderen etwa 12.000 Migranten und Flüchtlinge befinden sich weiterhin auf Lesbos.

Flüchtlinge weigern sich, ins neue Lager zu gehen

Feuerwehrleute hatten berichtet, dass junge Männer Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit in die Flammen geworfen hätten. Es gab auch Berichte, wonach Geflüchtete die Feuerwehr am Löschen des Brandes gehindert hätten. Das Lager Moria, in dem bis zu diesem Zeitpunkt 12.700 Leute lebten, wurde durch die Brände am Mittwoch und in der darauffolgenden Nacht fast zur Gänze zerstört. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat mittlerweile in der Nähe des Lagers Kara Tepe ein neues Zeltlager errichtet, doch die meisten Migranten und Flüchtlinge weigern sich, dorthin zu gehen, weil sie hoffen, doch noch aufs Festland oder sogar weiter nach Deutschland zu kommen.

Die griechischen Behörden versuchen indes zu vermitteln, dass man nur innerhalb des neuen Lagers versorgt werde und nur von dort aus eine Chance hat, einen Asylbescheid zu bekommen. Die Büros des griechischen Asyldienstes in Moria seien vollständig niedergebrannt, das Archiv sei aber von dem Brand nicht betroffen, sagt Marios Andriotis vom UNHCR auf Lesbos dem STANDARD.

Keine Neuregistrierung notwendig

Die Asylsuchenden, die das neu errichtete Unterkunftslager betreten, würden identifiziert und überprüft, müssten deshalb aber nicht erneut registriert werden. Nach Angaben der griechischen Behörden werden die Asylinterviews bald wieder aufgenommen. Unter den Menschen, die aus dem brennenden Camp fliehen konnten, gibt es laut Andriotis mehr als 1.000 anerkannte Flüchtlinge. Die Diskussion über die Umsiedlung betreffe jedoch vorerst unbegleitete Kinder und andere schutzbedürftige Personen.

Jeder Asylwerber, der das neue Lager betrete, werde vom nationalen Gesundheitsinstitut Covid-19-Schnelltests unterzogen. Derzeit gibt es laut UNHCR 25 Covid-19-positive Fälle, die Personen befänden sich bereits in einem Quarantänebereich im Lager. "Die Polizei hält aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen alle Asylsuchenden und Flüchtlinge in einem Gebiet zwischen dem städtischen Unterkunftszentrum Kara Tepe und dem Lager Moria fest", so Andriotis.

UNHCR deckt Bedarf für 11.000 Flüchtlinge

"Wir unterstützen bei der Identifizierung der am stärksten gefährdeten asylsuchenden Familien, damit diese für die Unterbringung vorgezogen werden können", so der Flüchtlingshelfer. "Wir liefern rund 2.000 Familienzelte sowie Hilfsgüter (65.700), die Grundbedürfnisse von 11.000 Menschen decken und Notunterkünfte bieten können. UNHCR unterstützt die Behörden auch bei der Koordinierung der Verteilung von grundlegendem Hilfsmaterial von anderen Organisationen auf der Insel." (Adelheid Wölfl, 15.9.2020)