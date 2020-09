US-Präsident nennt Management des Waldbodens in Österreich als Positivbeispiel. In Europa könne man, anders als in Kalifornien, Brände nämlich verhindern

Österreicher leben in Waldstädten, meint Donald Trump. Foto: APA / AFP / Brenden Smialowski

Washington – Donald Trump hat sich am Dienstag lobend über Österreich geäußert, dabei genaues geografisches Wissen aber vermissen lassen. Der US-Präsident sprach auf Fox News über die Waldbrände in Kalifornien und warf der dortigen demokratischen Regierung einmal mehr vor, das Management des Bodens außer Acht zu lassen. In Europa komme es viel seltener zu Waldbränden, sagte er, weil man dort mit dem dichten Grün umgehen könne. Als Beispiel nannte er auch Österreich. Man sollte sich etwa "Staaten wie Österreich ansehen, dort leben sie im Wald. Sie haben dort quasi Waldstädte", sagte er.

Trump hatte schon vorher aufhorchen lassen, als er in einem Gespräch mit dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, den Klimawandel als Grund für die dramatischen Waldbrände im Westen des USA in Abrede stellte. Trump sagte, Wissenschafter, die von einer begünstigenden Wirkung des erhitzten Klimas für Feuersbrünste sprächen, würden wenig von der Sache verstehen. Er "glaube nicht, dass die Wissenschaft weiß", was wirklich passiere, sagte er.

Unter den schlimmsten Bränden der Geschichte

Allein in zehn Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Oregon und Washington, verwüsteten 87 große Feuer mehr als 18.600 Quadratkilometer Land, wie die Bundesbehörde National Interagency Fire Center am Montag mitteilte. In Kalifornien kämpften fast 16.500 Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Das ganze Ausmaß des Feuerinfernos ist noch nicht abzusehen, ein Anstieg der Opferzahlen wird befürchtet.

In den Brandzonen in Oregon waren am Montag 22 Menschen als vermisst gemeldet. Zehn Todesfälle seien bestätigt worden, teilte Gouverneurin Kate Brown mit. Ganze Ortschaften brannten in dem Staat ab. Im Nachbarstaat Kalifornien teilte Gouverneur Gavin Newsom mit, dass dort mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen seien. Schon jetzt zählen sechs der derzeitigen Brände zu den 20 größten in der Geschichte des "Goldenen Staates" seit Beginn der Aufzeichnungen um 1930.

Die Brände historischen Ausmaßes schüren die Ängste vor den Auswirkungen des Klimawandels. Das Ausmaß dieser Feuerkatastrophen sei eine Folge davon, betonte Newsom am Montag bei einem Treffen mit US-Präsident Trump. "Klimawandel ist real", sagte der Demokrat. Trumps demokratischer Präsidentschaftskonkurrent Joe Biden meldete sich von seinem Heimatstaat Delaware an der Ostküste zu Wort. Trump sei ein "Klima-Brandstifter", der die Erderwärmung leugne, sagte der demokratische Präsidentschaftskandidat. Unter Trump sind die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zur Bekämpfung der Erderwärmung ausgestiegen. (mesc, Reuters, APA, 15.9.2020)