Mundschutz im Museum

Foto: Elodie Grethen / Bildrecht 2020

Kaum etwas symbolisiert die Pandemie so sichtbar wie der Mund-Nasen-Schutz. Für die Ausstellung "Face it!" im Wien Museum hat Elodie Grethen Menschen mit Gesichtsmasken (im Bild Modedesignerin Romana Zöchling) fotografiert. Diese erzählen, wie sie die aktuelle Situation erleben.

Ungetüm

Buffalo-Boots Foto: Hersteller

An diese Schuhtürme erinnern sich alle. Nun hat sich Marina Hörmanseder an eine Neuauflage in Pastell gewagt. Gibt’s bei Humanic. 150 Euro

Leuchtpilz

Glas-Leuchte "Bontà" Foto: Hersteller

Ungewöhnlich, aber fesch kommt die neue, tragbare Glas-Leuchte "Bontà" des Designers Davide Oldani daher. Preis auf Anfrage

Haupt-Sache

Plüschhut Foto: Hersteller

Das schwedische Unternehmen H&M hat sich mit dem britischen Streetwear-Label Kangol zusammengetan. Plüschiger Hut. 17,99 Euro

Bett-Parfum

Parfum von Chanel Foto: Hersteller

Chanel hat ein Parfum für die Nacht: Coco Mademoiselle L’eau privée wird auf Negligé und Bettwäsche gesprüht. Macht alles patschulig. 112 Euro

Strickstück

Pullunder von Ganni Foto: Hersteller

Der Pullunder ist zurück! Ein gestricktes Gute-Laune-Modell gibt es zum Beispiel vom dänischen Label Ganni. 195 Euro

