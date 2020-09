Apple-Time! Foto: Reuters

Apple

Der September ist bei Apple traditionell das Monat des iPhones. Die Corona-Pandemie dürfte aber zu Lieferproblemen bei dem Konzern geführt haben, weshalb das Smartphone nun später kommt. Gleich zum Anfang der digitalen Keynote stellte Tim Cook klar, dass der Event ganz der Apple Watch und dem iPad gilt.

Apple Watch Series 6

Den Anfang machte die Smartwatch des Konzerns. Anfangs wusste Apple ja nicht so ganz, in welche Richtung man mit der Watch will. Mittlerweile hat man aber den Fokus gefunden: Fitness und Gesundheit. Die neueste Version des Betriebssystems der Uhr bringt etwa Tracking des Schlafs und Erinnerungen fürs Händewaschen mit sich.

Sauerstoffsättigung messen

Auch bei der nun enthüllten Version der Serie 6 wird dieser Fokus fortgesetzt. So wurde ein neuer Sensor integriert, der die Sauerstoffsättigung misst. Innerhalb 15 Sekunden wird eine Messung durchgeführt – auch während des Schlafs soll der Sensor arbeiten und Alarm schlagen. Apple will in diesem Zusammenhang mit Unis und Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, um mit den gewonnenen Daten neue Erkenntnisse zu COVID-19 zu gewinnen.

Besserer Chip, hellerer Bildschirm

Im Inneren kommt ein neuer Chip zum Einsatz, der deutlich schneller als der Vorgänger sein soll. Auch bei der Bildschirmhelligkeit will der Hersteller klar nachgebessert haben. Neue Watchfaces wurden ebenso vorgestellt, unter anderem Designs für Menschen, die Farben mögen oder viel unterwegs sind. Apples Mimojis können ferner als Hintergrundbild verwendet werden.

Wo ist eigentlich mein Kind gerade?

Die Apple Watch kann künftig auch für Familienmitglieder eingerichtet werden, die kein iPhone besitzen. Eltern können etwa überprüfen, wo ihre Kinder gerade sind oder mit ihnen direkt über Mimojis kommunizieren. Für die Nutzung ist eine Apple Watch mit LTE-Anbindung nötig – Österreich zählt vorerst nicht zu den Ländern, in dem die Funktion verfügbar ist.

Ab 279 Dollar

Um noch mehr Leute zu erreichen, hat Apple nun auch eine günstigere Version der Apple Watch vorgestellt, bei der der Chip der fünften Generation zum Einsatz kommt. Der Hersteller nennt diese Version der Uhr Apple Watch SE. 279 Dollar werden dafür verlangt. Die Series 6 ist ab 399 Dollar erhältlich. Hierbei handelt es sich allerdings nur um die GPS-Version ohne LTE-Anbindung.

(Daniel Koller, 15.9.2020)