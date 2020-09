Ljubljana – Auf einem Feld in Slowenien ist eine neue Statue der US-Präsidentengattin Melania Trump enthüllt worden. Die am Dienstag eingeweihte Bronzefigur in Lebensgröße steht nahe der Stadt Sevnica, wo die Ehefrau von Donald Trump aufgewachsen war. Es handelt sich um die Kopie einer früheren Statue der Präsidentengattin aus Holz, die im Juli von Unbekannten abgebrannt worden war.

DIe neue Figur von Melania Trump ist aus Bronze, es soll sich laut dem Auftraggeber um eine "Karikatur" handeln. Foto: AFP

In Auftrag gegeben worden war die Bronzestatue von dem US-Künstler Brad Downey. Er bezeichnete sein Werk im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP als "Karikatur". Es sei als Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik des US-Präsidenten gedacht, indem es darauf anspiele, dass dessen eigene Frau eine Immigrantin ist. Melania Trump war nach New York gezogen, wo sie als Model arbeitete und Trump kennenlernte.

Die Statue ist einfarbig und steht auf einem Baumstumpf. Die Figur hält in einer Grußgeste eine Hand in die Höhe. Im Unterschied dazu trug die frühere Melania-Figur ein blaues Kleid. Der Schöpfer der früheren Holzfigur, der örtliche Künstler Ales Zupevc, lobte die neue Statue jedoch als "perfekte Kopie". Er kletterte bei der Einweihung auf den Baumstumpf mit der Figur, um sich fotografieren zu lassen.

Bei der Enthüllungszeremonie wurde ein von einer Bäckerei in Sevnica stammender "Melania-Kuchen" serviert. In der Gegend werden noch diverse andere der First Lady gewidmete Produkte angeboten, darunter Melania-Honig und Melania-Latschen. (APA, 16.9.2020)