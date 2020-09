Am Dientagabend wurden die Mipim Awards 2020 verliehen – verspätet, wegen der Corona-Krise, und auch nicht wie sonst in Cannes, sondern in Paris. Unter den zwölf Preisträgern fanden sich diesmal zwei mit österreichischer Beteiligung: Die Speicherinsel Danzig (Bild) wurde als Best Urban Project ausgezeichnet. Bei dem Projekt in der polnischen Hafenstadt, das hauptsächlich von Entwickler Immobel umgesetzt wurde, trat auch die österreichische UBM AG als Hotel-Developer in Erscheinung. Ihr Holiday Inn wurde 2019 eröffnet und schon davor an Investor Union Investment veräußert.

Granary Island (Speicherinsel), Danzig

Kategorie: Best Urban Project

Entwickler: Immobel Group

Planer: RKW Architektur + Kwadrat Studio Architektoniczne (Phase1), Mąka Sojka Architekci (Phase2)

Beteiligte: Multibud (Co-Developer), UBM (Hotelinvestor)