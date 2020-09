An der Westküste der USA wüten verheerende Waldbrände. Wieso Donald Trump trotzdem den Klimawandel leugnet und stattdessen von explosiven Bäumen in Österreich spricht

Die Waldbrände wüten auch in der Nähe von dicht besiedeltem Gebiet, wie hier östlich der kalifornischen Metropole Los Angeles. Foto: AFP/MARIO TAMA

Donald Trump glaubt, die Österreicher lebten in "Waldstädten" mit explosiven Bäumen und seien deshalb Genies in Sachen Waldbrandprävention. Mit diesen absurden Behauptungen ließ der US-Präsident zuletzt in einem TV-Interview aufhorchen. Das brachte ihm – zumindest in Österreich – einigen Spott ein. Dabei ist der Kern der Sache überhaupt nicht zum Lachen: An der US-Westküste wüten nämlich verheerende Waldbrände. Warum die Situation dort so außer Kontrolle geraten konnte, wie sehr der Klimawandel hier hineinspielt und wie Trump auch noch Öl ins Feuer gießt, erklärt Bianca Blei vom STANDARD. (red, 16.9.2020)

