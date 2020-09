New Orleans – In den USA warnen die Wetterbehörden vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen durch den Hurrikan Sally. Der sich mit 165 Stundenkilometern auf die US-Golfküste zubewegende Wirbelsturm wurde in der Nacht auf Mittwoch wieder zu einem Hurrikan der Kategorie 2 hochgestuft, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) mit.

Der Leuchtturm von Waveland, Mississippi, wurde bereits von Wasser umspült. Foto: Imago

Am Dienstag war er auf der fünfstufigen Hurrikan-Skala noch auf die niedrigste Stufe 1 zurückgestuft worden. Besonders durch den Hurrikan gefährdet seien Küstengebiete der Bundesstaaten Alabama, Mississippi und Florida, erklärte das NHC. In einigen Gebieten könne bis zu 50 Zentimeter Regen fallen. "In Teilen der nördlichen Golfküste sind historische und lebensbedrohliche Überschwemmungen wahrscheinlich", warnte das NHC.

Am Dienstagabend war bereits in rund 75.000 Haushalten in Alabama und Florida der Strom ausgefallen, wie der US-Wetterkanal berichtete. Die Gouverneure von Mississippi und Alabama riefen für ihre Bundesstaaten den Notstand aus.

Rekordüberflutung



"Wir haben es mit einer Rekordüberflutung zu tun, vielleicht sogar mit einem historischen Höchststand. Je höher das Wasser steigt, umso höher wird auch das Risiko für den Verlust von Eigentum und Leben", warnte Alabamas Gouverneur Kay Ivey auf einer Pressekonferenz.

Sally ist einer von fünf tropischen Wirbelstürmen, die derzeit im Atlantik aktiv sind – ein Phänomen, das laut Meteorologen bisher nur einmal zuvor, im September 1971, registriert wurde.

Erst Ende August hatte der Hurrikan Laura im Süden der USA schwere Schäden angerichtet. Mindestens 14 Menschen kamen durch den Sturm in Louisiana und Texas ums Leben. US-Präsident Donald Trump verglich Sally mit Laura, erklärte jedoch, der Sturm sei "unter Kontrolle". (APA, 16.9.2020)