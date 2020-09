Siegfried Meryn mit neuem Vorabendmagazin auf ORF 3. Foto: ORF/splash productins

Wien – Gesundheitsexperte Siegfried Meryn – langjähriger ORF-Publikumsrat und früherer ORF-Stiftungsrat in der SP-Fraktion – bekommt ab 21. September ein neues Vorabendformat auf ORF 3. In "Meryn am Montag" will er wöchentlich um 18.45 Uhr aktuelle Gesundheitsthemen behandeln. Gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten beantwortet er Publikumsfragen, teilweise telefonisch live zugeschaltet, passend zum jeweiligen Thema der Woche.

Die Auftaktfolge am 21. September widmet sich der Frage "Corona – Impfpflicht für alle?". Zu Gast ist Herwig Kollaritsch, Facharzt für Tropenmedizin und Reisemedizin. In Folge zwei am 28. September geht es um "Was tun bei Arthrose". Neben diesem neuen Format ist Meryn weiterhin im 14-täglichen ORF-3-Talk-Format "Meryns Sprechzimmer" mittwochs um ca. 22.25 Uhr zu sehen. (red, 16.9.2020)