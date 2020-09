Was muss ein gutes Buffet bieten? Foto: zoranm Getty Images/iStockphoto

Mittlerweile gibt es weltweit kaum Hotels, die gänzlich ohne Buffet-Angebot auskommen. Verständlich, ist es doch eine personalsparende und von Gästen oft gewünschte Möglichkeit, sich reichlich zu bedienen. So bieten zum Beispiel Frühstücksbuffets allerhand Köstlichkeiten: frisches Gebäck und Brote, diverse Müslis, Aufstriche, Käse und Wurst in Hülle und Fülle, Obst, Gemüse, Eier und noch viele weitere Kleinigkeiten, die das Herz des Buffetliebhabers höher schlagen lassen.

Ebenso verhält es sich mit allen anderen Buffets: von reichlich beladenen Vor-, Haupt- und Nachspeisenbuffets in Restaurants bis hin zu Buffets bei öffentlichen oder privaten Feiern und Veranstaltungen. Man kann das nehmen, worauf man gerade Lust hat – und vor allem immer wieder Nachschub holen, also so viel essen, wie man will. User "zwirnsi" outet sich ganz klar als Buffet-Liebhaber:

Andere wiederum halten eher wenig von Buffets. Das ständige Aufstehen, die zu große Auswahl, dass viele Lebensmittel überbleiben und der fehlende Service können unter anderem Gründe sein, die dagegen sprechen. User "Postingname1001" fühlt sich bei Buffets oft überfordert:

Corona-bedingte Vorsicht

Bedingt durch die Corona-Situation gerät das bei vielen beliebte Konzept allerdings momentan etwas ins Wanken. Zu viele Hände greifen die wenigen Löffel und Gabeln an, die zum Aufladen des Essens auf den Teller am Buffet liegen. So haben manche Hotels bereits Verhaltensregeln aufgestellt – Gäste sind dazu angehalten, sich die Hände zu desinfizieren und reichlich Abstand zu halten. Andernorts wird mittlerweile auf Buffets verzichtet. User "veganrulez" berichtet:

Was halten Sie von Buffets?

Was schätzen Sie daran besonders, und was nervt Sie? Was muss ein gutes Buffet bieten? Wo gab es bisher das für Sie beste Buffet? Hat sich Ihre Einstellung in der Corona-Zeit vielleicht verändert? Welche Erfahrungen haben Sie diesen Sommer in Hotels gemacht? Und bieten Sie als Gastro- oder Hotelbetreiber die Möglichkeit eines Buffets an? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.9.2020)