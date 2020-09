Die Corona-Ampel

Am 4. September 2020 hat die Bundesregierung die sogenannte Corona-Ampel eingeführt. Alle österreichischen Bezirke (Wien zählt analog als ein einzelner Bezirk) werden je nach regionalem Risiko, das von mehreren Variablen abhängt, einer von vier Farben zugeordnet (grün, gelb, orange, rot). Die Karte wird jeden Freitag aktualisiert (die offizielle Neuschaltung erfolgt jeweils um 11 Uhr ), am 15. September gab es allerdings eine außertourliche Ampelschaltung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter corona-ampel.gv.at.

Detailliertere Informationen zu den neu aufgetretenen Fällen in den einzelnen Bezirken können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Die Infektionen

Was besagen diese Zahlen? Hier werden durchgehend bestätigte Infektionszahlen berichtet, also Fälle, in denen Personen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden. Die Dunkelziffer, also die Zahl der Menschen, die sich tatsächlich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach über diesen bestätigten Infektionszahlen.

Österreichs Zahlen zu Verstorbenen und Genesenen stammen von der Webseite des Gesundheitsministeriums, die aktiven Fälle seit Mitte April aus Konsistenzgründen vom Dashboard des Ministeriums.

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der kumulierten Sars-CoV-2-Fälle in Österreich dar.

Wie sich die österreichischen Sars-CoV-2-Fälle auf die Bundesländer aufteilen, sehen Sie in der nächsten Grafik. Punktuell kann es in der Vergangenheit bei allen Zahlen zu Korrekturen gekommen sein, so zum Beispiel bei der Zahl der Infizierten seitens des Landes Salzburg am 21. Juli nach einer "umfassenden Datenüberprüfung" oder bei der Zahl der Toten in Wien am 7. September, als nach einer "historischen Bereinigung für einen Zeitraum beginnend mit Ende März bis Anfang September" zehn neue Todesopfer hinzugefügt wurden.

Die bestätigten Fälle international

Die Erfassung von Covid-19 ist international unterschiedlich und hängt zudem von den Testkapazitäten und -strategien eines Landes ab. Auch wird nicht systematisch registriert, ob Behörden die Übersterblichkeit erfassen, also nur Personen, die ohne Covid-19 nicht verstorben wären, oder ob alle nach positiver Testung Verstorbenen als Covid-19-Todesfall gelten – unabhängig davon, ob der Tod mit oder ohne Covid-19 eingetreten wäre. Die weltweiten Zahlen gehen auf das Dashboard der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität zurück.

Wie sich die bestätigten Fälle und Todesfälle in den einzelnen Staaten entwickeln, können Sie der folgenden Grafik entnehmen. Wechseln Sie zwischen den Ansichten, um Gesamtzahlen und tägliche Anstiege im Wochenschnitt zu vergleichen. Weitere Staaten können Sie über die Suchfunktion ergänzen.

Effektive Reproduktionszahl in Österreich

Zurück zu Österreich: Die effektive Reproduktionszahl (R) gibt an, wie viele andere Personen eine mit Sars-CoV-2 infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Ein Wert von eins entspricht einem gemäßigten Ausbreitungstempo. Solange der Wert über eins liegt, erhöht sich die Ansteckungszahl exponentiell, liegt er langfristig unter eins, führt das zum Aussterben einer Seuche.

Mitte März stand R in Österreich noch um oder knapp über 3. Anfang Juni wurde R in Österreich auf 0,78 geschätzt, Ende Juli knapp über 1. Zuletzt lag die Reproduktionszahl am 9.9. bei 1,25, wie Sie in der folgenden Grafik sehen können. Die Bundesländer-Werte sind über die Schaltfläche abrufbar.

Zahl der durchgeführten Tests in Österreich

Die Entwicklung der bestätigten Ansteckungsfälle hängt nicht nur davon ab, wie viele Personen zu einem Zeitpunkt tatsächlich infiziert sind – sondern auch davon, wie viel getestet wird. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Tests auf das Virus Sars-CoV-2 in Österreich.



Die zwei Ausschläge in der oberen Grafik gehen einerseits auf die Nachmeldung negativer Testergebnisse kleiner Labore zurück (2. April), andererseits auf die Nachmeldung von Mehrfach- und Querschnittstestungen aus Tirol (20. Juli).

Hospitalisierung und Fälle nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der zu einem gegebenen Zeitpunkt aktuell Infizierten, aufgeschlüsselt nach den Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen, jenen in regulären Spitalbetten und Personen ohne Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthalts (darunter auch positiv Getestete ohne Symptome).

Die nächsten zwei Grafiken zeigen, auf welche Altersgruppen sich die positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getesteten Menschen in Österreich verteilen: Die erste Grafik enthält die Gesamtanzahl der jemals positiv getesteten Fälle nach Alter, die zweite Grafik die Zunahme in den vergangenen sieben Tagen. Beiden Grafiken können Sie neben der Gesamtanzahl für den jeweiligen Zeitraum auch die Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) entnehmen.

Covid-19-Todesfälle in Österreich

Wie alt die Menschen waren, die in Österreich an Covid-19 gestorben sind, sehen Sie in der folgenden Grafik. Drei von vier Verstorbenen waren älter als 74 Jahre.

(kies, mcmt, dy)