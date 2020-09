Wissen: Wer oder was ist eigentlich ein Fonds?

Mehr als zwei Drittel der Österreicher wissen laut Finanzministerium nicht, was ein Fonds ist. Ein Fonds ist ein Geldtopf, der für bestimmte Ausgaben vorgesehen ist. Ein Katastrophenfonds wird etwa angezapft, wenn Schäden durch Katastrophen behoben werden sollen. Der Härtefallfonds wurde von der Bundesregierung aufgesetzt, um Selbstständige in der Corona-Wirtschaftskrise zu unterstützen. Fonds können ganz unterschiedlich befüllt werden. Oft ist es der Staat, der Geld in Fonds bindet. Oft sind es aber auch private, die freiwillig in Fonds einzahlen. Zum Beispiel in Investitionsfonds. Das Ziel solcher Fonds ist, privates Vermögen gewinnbringend zu verwalten. Die Fondsmanager suchen Aktien, Anleihen und anderen Finanzprodukten, die genügend Zinsen abwerfen, damit das Vermögen der Anleger mit der Zeit wächst. Hedgefonds sind auch Investitionsfonds, allerdings nehmen sie in der Regel für größere Gewinne auch größere Risiken in Kauf.

