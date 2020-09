Runde der ChefredakteurInnen, Basta Europa!? Corona-Wut in Italien, Eco, Von der Klimakrise zur Flüchtlingskrise, Stöckl – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Basta Europa!? Corona-Wut in Italien Wachsende Teile der italienischen Bevölkerung fühlen sich von der EU verraten und im Stich gelassen. Sie fordern: Raus aus der EU. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die Magie der Mathematik Mathematik ist überall: Sie ist sowohl Teil des Universums als auch unseres Alltags. Doch was genau ist die Mathematik? Hat der Mensch sie erfunden oder sie als Teil des Kosmos entdeckt? Um 21.00 diskutiert Gert Scobel darüber mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Im Land der Dürre Mit Wasser verhält es sich so wie mit Geld. Reichtum ist ungleichmäßig verteilt. Der Osten Österreichs leidet seit den 2000er-Jahren unter deutlichen Niederschlagsdefiziten, ein Effekt des rasanten Klimawandels. Dass manchen Regionen aber auch buchstäblich die "Verwüstung" droht, ist jedoch auch Fehlern der Vergangenheit geschuldet. Bis 22.00, ORF 2

Foto: orf

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Ob Corona, Klimapolitik oder die Wien-Wahl am 11. Oktober: Zu diskutieren gibt es genug. Zu Gast bei Ingrid Thurnher sind: Petra Stuiber (DER STANDARD), Martina Salomon (Kurier), Rainer Nowak (Die Presse), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Christian Nusser (Heute). Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Mit: Zweite Corona-Welle: Was kommt auf Arbeitsmarkt und Wirtschaft zu? / OMV unter Druck: Warum die Geschäfte nicht wie geschmiert laufen. / Zahl, was du willst: Wenn der Kunde den Preis bestimmt. Bis 23.05, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

ORF 3 Spezial: Von der Klimakrise zur Flüchtlingskrise 140 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2050. Das ist die Zahl, die von der Weltbank prognostiziert wird. Wo diese Menschen herkommen werden? Aus Ländern wie Bangladesch. Axel Schurawlow begibt sich nach Bangladesch, um die Missstände und die Problematik aufzuzeigen. Bis 23.35, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Die Gäste bei Barbara Stöckl sind: Zirkusdirektor Bernhard Paul mit Tochter und Artistin Lili Paul, Journalist und Fernsehmoderator Kari Hohenlohe, die jüngste Bürgermeisterin Österreichs Bernadette Schöny und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Bis 0.05, ORF 2

23.30 RODEO-FILM

The Rider (USA 2017, Chloé Zhao) Die Geschichte des Films ist über weite Strecken jene des Hauptdarstellers Brady Jandreau, der nach einem Unfall selbst die Karriere als Rodeoreiter an den Nagel hängen musste und heute als Pferdetrainer arbeitet. US-Filmemacherin Chloé Zhao zeichnet das differenzierte Porträt eines Rodeoreiters, der sich einer veränderten Realität stellen muss. Gedreht wurde im Pine-Ridge-Reservat in South Dakota. Bis 1.10, WDR

Sony Pictures Classics