Die deutsche Regierung ist wegen der hohen Anzahl von Neuinfektionen alarmiert. In Wien selbst zeigte man sich gelassen

Zum Shoppen kurz nach Wien? Nach der Rückreise müssen Deutsche in Quarantäne. Foto: Picturedesk / Georges Schneider

Das Gerücht, dass die deutsche Bundesregierung Wien wegen der vielen neuen Corona-Infektionen als Risikogebiet einstufen und eine Reisewarnung aussprechen wolle, war schon einige Tage durch die deutsche Hauptstadt gewabert. Doch zunächst war im Auswärtigen Amt in Berlin vage von "Beobachtungen" die Rede gewesen und dass man "leider" in Wien so viele neue Fälle registriere.

Am Mittwochvormittag jedoch wurde dem STANDARD aus deutschen Regierungskreisen bestätigt, dass die Einstufung Wiens als Risikogebiet noch im Laufe des Tages erfolgen werde. "Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln gezwungen", hieß es.

Mitteilung um 19 Uhr erwartet

Am Nachmittag stimmten sich das Auswärtige Amt in Berlin, die Ministerien für Inneres und Gesundheit sowie das Robert-Koch-Institut noch ab. Maria Adebahr, die Sprecherin des deutschen Außenministers Heiko Maas (SPD), betonte mit Blick auf die österreichische Hauptstadt: "Die Infektionszahlenlage hat sich leider nicht stabilisiert." Für 19 Uhr wurde die offizielle Mitteilung erwartet.

Die Entscheidung Deutschlands basiert auf dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einem Zeitraum von sieben Tagen. Dies wurde in Wien in den vergangenen Tagen weit überschritten.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Kann er diesen dem örtlichen Gesundheitsamt nicht vorlegen, ist eine zweiwöchige Quarantäne verpflichtend.

Reisenden vertrauen

Allerdings bleibt offen, wie dies kontrolliert wird. Auf die Frage, wie die Behörden mit Reisenden aus Risikogebieten umzugehen gedenken, die einfach behaupten, sie kämen aus einer anderen Region des Landes, hieß es von Steve Alter, dem Sprecher von Innenminister Horst Seehofer (CSU): "Dieses Problem haben Sie bei jeder Reise, auch wenn Sie ein gesamtes Land als Risikogebiet einstufen und eine Reisewarnung aussprechen. Auch dann müssen Sie darauf vertrauen, dass Informationen, die Sie bekommen, der Wahrheit entsprechen."

Seehofer hat sich immer wieder für eine regionale Betrachtungsweise ausgesprochen, um – bei erhöhten Fallzahlen in einer Region – nicht gleich das ganze Land über einen Kamm zu scheren.

So hatte er im Juni Österreich um Entschärfung der Reisewarnung für das größte deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen (18 Millionen Einwohner) gebeten. Für dieses war in Wien, nach dem Ausbruch von Corona in den Tönnies-Schlachthöfen in Rheda-Wiedenbrück, eine Warnung ergangen. Seehofer drängte damals auf Beschränkungen für "regionale Hotspots", nicht gleich für ganze Bundesländer.

Ludwig reagiert gelassen

In Wien selbst regt die bereits am Mittwochvormittag kolportierte Entscheidung Berlins nicht besonders auf. Für Bürgermeister Michael Ludwig ist es "eine Entwicklung, die ganz Europa, vor allem die urbanen Räume, trifft". Man werde sich europaweit gemeinsam überlegen müssen, wie man mit der Situation umgeht, unterstrich er am Rande eines Termins mit Journalisten.

Er fügte auch hinzu: "Im Vergleich zu anderen Millionenstädten sind wir sehr gut vorbereitet, insbesondere was das Gesundheitswesen betrifft." Für die Schweiz zählt Wien schon länger zum Risikogebiet.

Das österreichische Kanzleramt und das Außenministerium wollten am Mittwoch keinen Kommentar abgeben. Grundsätzlich sprach sich Außenminister Alexander Schallenberg aber dafür aus, entsprechende Reisewarnungen wo möglich regional auszusprechen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober warb für europaweit einheitliche Standards, was Reisewarnungen angeht. Damit wolle er aber keinesfalls Kritik an Berlin üben.

Vor allem die Wirtschaft betrachtet die Entwicklungen besorgt. Für die Lufthansa-Tochter AUA etwa sind Strecken nach Deutschland der wichtigste Verkehr. Die AUA kann nicht ausschließen, Strecken wieder aus dem Flugplan herausnehmen zu müssen. "Wir fliegen auf Sicht, wie die Piloten sagen", meinte AUA-Sprecher Peter Thier. Die AUA kritisierte ebenfalls einen "Fleckerlteppich" nationaler Reisebeschränkungen und hofft zumindest für Europa auf einheitliche Standards.

Israel setzte Österreich am Mittwoch übrigens ebenfalls auf die rote Liste, gemeinsam mit Kroatien, Ungarn, Slowenien. Für Einreisen gilt eine zweiwöchige Quarantäne. (Birgit Baumann aus Berlin, Manuela Honsig-Erlenburg, 16.9.2020)