Was treibt die ÖVP an, sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria zu stemmen – und was sind die Folgen davon für die Gesellschaft? Diskutieren Sie mit unserer Expertenrunde mit

Die Rufe hätten kaum lauter sein können. In der Zivilgesellschaft wurde die Forderung laut, Österreich solle sich doch an einer Hilfsaktion für die Flüchtlinge in Moria beteiligen und Kinder aus dem abgebrannten Lager aufnehmen. Die Kirche machte Druck, die Opposition, der Koalitionspartner, selbst die "Kronen Zeitung". Doch die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz blieben bei ihrem Nein.

Aber was steckt hinter dieser Haltung: Welche Wählerschichten spricht die ÖVP damit an, ist alles bloß Strategie vor der Wien-Wahl oder der echten Überzeugung der türkisen Regierungsmannschaft geschuldet, dass die Aufnahme von Flüchtlingen einen Pull-Effekt auslösen würde? Und ist die Koalition wirklich in Gefahr, oder war das nur ein Showkampf zwischen Grünen und ÖVP, weil beide Seiten für ihr Publikum demonstrieren mussten, welche Positionen sie haben?

Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei beim Videotalk: Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und der ÖVP-nahe Kommunikationsberater Wolfgang Rosam. Ebenso zu Gast: Judith Kohlenberger, die an der Wirtschaftsuni Wien zu Migrationsfragen forscht.

Diskutieren Sie mit!

Handelt die ÖVP aus Ihrer Sicht richtig – wird ihr das bei der Wien-Wahl Stimmen bringen? Und was ist mit den Grünen: Positioniert sich der kleine Koalitionspartner richtig? Wie denken Sie über Moria – Deutschland hat sich nun immerhin bereiterklärt, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, und kritisiert Österreichs mangelnde Solidarität. Zu Recht? Schreiben Sie uns und posten Sie hier im Forum. Die spannendsten Beiträge werden wir in der Sendung diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 16.9.2020)