Altach steht in Runde zwei. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Gurten – Fußball-Erstligist Altach hat die erste Runde im ÖFB-Cup nur mit großer Mühe überstanden. Beim 3:1 bei Regionalligist Union Gurten gelang "Joker" Philipp Netzer erst in der 89. Minute das 1:1. Neuzugang Chinedu Obasi (90.) und Manfred Fischer (93.) fixierten danach den Aufstieg. Altach spielte nach einer Roten Karte für die Oberösterreicher ab der 49. Minute sogar in Überzahl.

Nachdem auf dem Rasen lange äußerst wenig passierte, war bei Altach spätestens ab der 58. Minute Feuer am Dach: Rene Kienberger brachte den Außenseiter in Front, er bezwang Tino Casali, der anstelle von Einsergoalie Martin Kobras das Tor hütete. Zuvor hatte Gurten-Goalie Felix Wimmer wegen Torraubs die Rote Karte gesehen.

Das Match, das aufgrund von positiven Covid-19-Tests aufseiten von Gurten mit fast dreiwöchiger Verspätung stattfand, verlief fortan wie auf einer schiefen Ebene. Doch Altach lief bis zum Finish vergeblich an und scheiterte ein ums andere Mal vor Wimmer-Ersatzmann Jan Kolb. Erst nach dem 1:1 zeigte Gurten Nerven – und bekam vom großen Favoriten kurz darauf den K.o. versetzt. Der frühere Schalke-Stürmer Obasi bescherte sich selbst mit dem Siegtor und der Vorarbeit zum 3:1 von Fischer einen gelungenen Altach-Einstand.

Zwei Erstrundenpartien sind noch offen: SC Weiz gegen ASK Elektra und SC Schwaz gegen VfB Hohenems. Die Auslosung der 2. Runde im findet am Sonntag, 20. September ab 18.00 Uhr im Rahmen der Sendung "Sport am Sonntag" live in ORF 1 statt. Die 2. Runde wird von 16. bis 18. Oktober 2020 ausgetragen. (APA, 16.9.2020)

Union Gurten vs. SCR Altach 1:3 (0:0), Park21-Arena, Gurten.

Tore: 1:0 Kienberger (58‘), 1:1 Netzer (89'), 1:2 Obasi (90'), 1:3 Fischer (90'+3)