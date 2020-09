Donald Trump hat – mal wieder – einen irreführenden Tweet veröffentlicht. Foto: Imago

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat ein von US-Präsident Donald Trump geteiltes Video über seinen Herausforderer Joe Biden als Manipulation gekennzeichnet. In dem am Mittwoch weitergeleiteten Video ist eine Rede des Demokraten Biden mit dem Rap-Song "Fuck tha Police" unterlegt. Auf der Veranstaltung in Florida hatte Biden aber das Lied "Despacito" von Luis Fonsi abgespielt.

Lied auf Wahlkampfveranstaltung ersetzt

Vor dem Hintergrund teilweise gewalttätiger Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus stellt sich Trump in seiner Wahlkampagne als Vertreter von Recht und Ordnung dar. Biden wirft er vor, die USA zu einem unsicheren Land machen zu wollen. Biden kontert damit, Trump schüre Ressentiments und spalte die Gesellschaft.

Eine Twitter-Sprecherin erklärte, der Trump-Tweet sei wegen seiner manipulativen Tendenzen mit dem Warnhinweis versehen worden. Ein Mitglied von Bidens Wahlkampfteam nannte die Maßnahme unzureichend: "Dies ist der zweite Tweet von Trump mit dem manipulierten Video. Der einzige Hinweis, den man erhält, ist dieses klitzekleine Fähnchen am unteren Bildrand, dass es sich um 'manipulierte Medien' handelt." Von Trumps-Wahlkampfteam war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. (APA, 17.09.2020)