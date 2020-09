Per Nasen- und Rachenabstrich wird die Testung vorgenommen, was mitunter zu langen Wartezeiten führt. Wie lange haben Sie auf die Testung und das Ergebnis gewartet? Foto: AFP/ALAIN JOCARD

Die Zahl der positiv auf Corona Getesteten steigt – mitunter auch, weil im Vergleich zum Frühling weit mehr Tests durchgeführt werden. Wien hat sogenannte Teststraßen eingerichtet, wo sich zum Beispiel Reiserückkehrer ohne Symptome testen lassen können und mittels Gurgeltest schnell und unkompliziert ein Ergebnis bekommen sollen. Wer Symptome wie Fieber, Husten oder Kurzatmigkeit verspürt, soll aber zu Hause bleiben und sich an die Gesundheitsnummer 1450 wenden. Hier wird eine Corona-Testung in den eigenen vier Wänden organisiert. Derzeit wird an schnelleren Tests gearbeitet – sogenannten Antigentests. Diese werden bereits erprobt und sollen ein Ergebnis in 30 Minuten liefern können.

Bis dahin heißt es aber für viele Betroffene noch warten. 72 Stunden dauert es im Schnitt vom Anruf bei 1450 bis zum Testergebnis, heißt es dazu aus dem Büro des zuständigen Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ). Doch es könne auch länger dauern, das wolle man nicht schönreden. Aus diesem Grund wird man das Personal sowohl bei der Hotline und dem medizinischen Personal als auch beim Contact-Tracing aufstocken. User "TUler" berichtet von seiner Erfahrung:

Auch Poster "Captain Jack Harkness, Torchwood" wartete lange auf Testung und Ergebnis:

Wie lange haben Sie auf die Testung gewartet?

Und wie lange hat es gedauert, bis Sie dann ein Ergebnis bekommen haben? Berichten Sie von Ihrer Erfahrung mit der Gesundheitsnummer 1450, der Testung und der Wartezeit! (wohl, 17.9.2020)