In dem Zimmer, in dem der Kremlkritiker in Tomsk übernachtete, habe sich eine Flasche mit vergiftetem Wasser gefunden, sagen seine Mitarbeiter

Im Kreise seiner Familie: Alexej Nawalny. Foto: Navalny instagram via AP)

Moskau/Berlin – Kremlkritiker Alexej Nawalny ist seinem Team zufolge in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Tomsk vergiftet worden. Dort habe sich eine Flasche mit vergiftetem Wasser befunden, hieß es zu einem am Donnerstag auf Nawalnys Instagram-Konto verbreiteten Video.

Der russische Oppositionelle kollabierte am 20. August auf einem Inlandsflug. Er wurde anschließend zur Behandlung nach Berlin geflogen.

Berliner Ärzte haben keine Zweifel

Während russische Behörden nach eigener Darstellung bei Nawalny keinen Giftstoff gefunden haben, stellte eine von der Berliner Charité in Auftrag gegebene Analyse bei einem spezialisierten Bundeswehrlabor nach Angaben der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel "zweifelsfrei" ein Gift der Nowitschok-Gruppe fest.

Die mutmaßliche Vergiftung des Kremlkritikers hatte zu diplomatischen Spannungen zwischen Moskau und Berlin geführt. Erst in dieser Woche meldete sich Nawalny per soziale Medien aus seinem Krankenzimmer in Berlin wieder zu Wort – und kündigte an, so bald wie möglich nach Russland zurückzukehren. (red, APA, 17.9.2020)