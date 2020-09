Symbolbild: E-Scooter. Foto: Imago

Ein E-Scooter hat in der Nacht auf Donnerstag eine Wohnung in einem Welser Mehrparteienhaus in Brand gesetzt und zerstört. Die Besitzer hatten bemerkt, dass der Roller zu rauchen begann und brachten sich in Sicherheit.

Beim Verlassen des Hauses alarmierten sie die Nachbarn, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen.

Gefahr bei minderwertigen Geräten

Brände von Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Feuerwehreinsätze. Eine besondere Häufung entsprechender Meldungen ergab sich, als sogenannte "Hoverboards" gerade im Trend lagen.

Hier waren es oft minderwertige und billige Geräte mit unzuverlässiger Ladeelektronik und schlecht abgesicherten Akkus, die während der Fahrt oder während des Ladevorgangs plötzlich in Flammen aufgingen. (APA, red, 17.09.2020)