Am Brunnenmarkt im 16. Wiener Gemeindebezirk kommen Menschen mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen zusammen. Foto: Christian Fischer

Soll Wien Flüchtlinge aus Moria aufnehmen, was tun mit nationalistischen Türken in Meidling, und soll man für eine Gemeindewohnung Deutsch können müssen? Über all diese Fragen wird im Wien-Wahlkampf gerade heiß diskutiert. Man merkt: Das Thema Integration bewegt die Stadt. Bei der STANDARD-Veranstaltungsreihe "Wien spricht" haben am Mittwoch zwei Expertinnen auf dem Yppenplatz darüber diskutiert. Wo es in Wien Baustellen in Sachen Integration gibt und wie sich das auf den Wahlkampf auswirkt, erzählt Rosa Winkler-Hermaden vom STANDARD. (red, 17.9.2020)

