Wer auf der Website der Europäischen Union nach einem Wertekatalog sucht, wird schnell fündig. So gibt eine Liste Aufschluss darüber, worüber sich die EU-Mitgliedsstaaten, zumindest laut Papier, einig sind: Sie streben eine Gesellschaft an, in der Inklusion, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Nichtdiskriminierung selbstverständlich sind. Weitere Punkte werden zudem genannt: die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und die Garantie der Menschenrechte. Diese Werte sind im Vertrag von Lissabon und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt und prägen den europäischen Lebensstil, heißt es dort.

Verfolgt man die Nachrichtenlage und die Ereignisse, die in einzelnen europäischen Staaten vor sich gehen, beziehungsweise den Umgang mit Krisen und Problemen, fragt man sich möglicherweise, ob diese Werte genügend Beachtung finden. Denn vor allem im Zusammenhang mit Flucht, Migration und Integration gibt es je nach Land und Regierenden durchaus unterschiedliche Auffassungen, mit der Thematik umzugehen. Das zeigte bereits der Umgang mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, aber auch die aktuellen Diskussionen zur Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria.

Was sind für Sie europäische Werte?

Decken sich die von der Union erklärten Werte mit Ihrer Definition von europäischen Werten? Gibt es Ihrer Ansicht nach überhaupt so etwas wie europäische Werte und werden diese gelebt? Welche Werte sind für Sie zentral? Diskutieren Sie darüber im Forum! (mawa, 21.9.2020)