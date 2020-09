Die RTX 3080 schneidet bei Tests sehr gut ab. Warten könnte sich aber trotzdem lohnen. Foto: Nvidia

Die RTX 3080 geht am heutigen Donnerstag in den Verkauf. Die Erwartungen sind angesichts der Versprechen von Nvidia groß. So soll die neue Generation einen noch nie dagewesen Leistungssprung mit sich bringen. Mit dem Verkaufsstart wurden nun auch erste Tests zu der Grafikkarte veröffentlicht. Nvidia dürfte tatsächlich Wort gehalten haben, wie die Reviews zeigen.

JayzTwoCents

Für 4K-Gamer

Bei Golem.de spricht man etwa von einer "sehr guten Grafikkarte", die im Vergleich zur Vorgängergeneration die doppelte Leistung zum gleichen Preis mit sich bringt. Vor allem beim 4K-Gaming soll die RTX 3080 punkten. Hier erzielt die Karte durchschnittlich 70 Prozent mehr Leistung als die RTX 2080.

Auch beim Raytracing hat sich einiges getan. So ist die RTX 3080 bei 4K-Auflösung mit Raytracing so schnell wie eine Geforce GTX 1080 Ti. Wird die KI DLSS 2.0 aktiviert, ist sie sogar doppelt so schnell wie die Vorvorgängerkarte, die am 10. März 2017 erschien. Der Sprung wird jedoch mit zusätzlicher Leistungsaufnahme erkauft, die bei 320 Watt liegt.

Linus Tech Tips

"High-End-Champion"

Bei Tom's Hardware ist ferner die Rede vom "neuen König am Grafikkartenmarkt". Die Hardwareexperten sprechen davon, dass das Preisleistungsverhältnis sehr gut ist und die Karte vorrangig bei 4K-Auflösung ihre Stärken demonstriert. Sollte man nur Full-HD nutzen, zahlt sich die Anschaffung definitiv nicht aus.

AMD müsse sich laut dem Medium ferner warm anziehen – es dürfte wohl sehr unwahrscheinlich sein, dass "Big Navi" an die Leistung der RTX 3080 herankommt. Trotzdem sollte man aber noch Geduld aufbringen und auf die neue Generation der Konkurrenz und Reviews zu der RTX 3070 abwarten, die nächste Woche erscheint. Letztlich sei die RTX 3080 laut Tom's Hardware aber der neue "High-End-Gaming-Champion".

Hardware Canucks

"Atemberaubend"

Bei PC Gamer wird die getestete Founder's Edition mit Lob überschüttet. Sie sei "verdammt großartig", so das Medium. Empfohlen wird ausdrücklich die Version von Nvidia und nicht die Custom-Modelle von Drittherstellern. Generell soll die RTX 3080 ferner einen fast schon beispiellosen Leistungssprung mit sich bringen. Es sei "atemberaubend", dass die neue Karte um 699 Dollar die RTX 2080 Ti um 1.200 Dollar "komplett vernichten" kann.

Die RTX 3080 ist laut PC Gamer eine "hervorragende" Gaming-Grafikkarte, die einen neuen Meilenstein beim Thema 4K und Raytracing setzt. Angesichts der Performance sei man bereits gespannt, was denn die günstigere RTX 3070 und teurere RTX 3090 noch mit sich bringen. Und auch AMD wird Dank ausgesprochen, dass der Hersteller Nvidia antrieb. "Wir haben großartige Karten dank 'Big Navi' bekommen", so das Medium in seinem Fazit.

TastyPC

Geduld zahlt sich aus

PC Games Hardware ist von der RTX 3080 ebenso begeistert, führt allerdings zwei Haken an. Momentan ist sie "beinahe tadellos" und "genügt selbst bei den anspruchsvollsten Spielen in Ultra-HD-Auflösung und meist auch für Ausflüge in 5K". Bauchweh hat man allerdings bei der Speicherkapazität – diese sei mit zehn Gigabyte VRAM für die Zukunft etwas knapp bemessen. Aktuell reicht diese noch.

Angesichts der Leistungsaufnahme muss man wohl auch ein neues Netzteil anschaffen. 330 Watt sind laut dem Medium "kein Pappenstiel". Beim Thema Lautstärke muss man sich bei der Grafikkarte keine Sorgen machen – zumindest bei der getesteten Founder's Edition. Wer es eilig hat, kann bei der RTX 3080 laut PC Games Hardware auf jeden Fall angesichts des guten Preises zuschlagen. Geduld dürfte sich aufgrund der anstehenden AMD-Karten und dem größeren VRAM-Speicher der bereits bestätigten TI-Version aber auf jeden Fall auch auszahlen. (dk, 17.9.2020)