Offenbar wird es noch dauern, bis man mit dem 1-2-3-Ticket Fahrt aufnahmen kann. Foto: APA/NEUE RADKERSBURGER BAHN

St. Pölten / Wien – Eine für Freitagvormittag geplante Konferenz der Landesverkehrsreferenten zum 1-2-3-Ticket ist nach Angaben des niederösterreichischen Mobilitätslandesrats Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Mittwochnachmittag kurzfristig von Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) abgesagt worden. Auch eine Anfrage zur Abhaltung als Videokonferenz sei von der Gastgeberin abgelehnt worden.

Das Treffen sei seit mehreren Monaten angesetzt gewesen, teilte Schleritzko am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Abhaltung wäre "wichtig, um Antworten auf offene Fragen zu erhalten". Die Länder befürchten nämlich, beim 1-2-3-Ticket auf der Strecke zu bleiben. Ihre offenen Fragen: Wer ersetzt Ländern und Verkehrsverbünden den Einnahmenengang? Und wie werden Investitionen in Infrastruktur und die Taktverdichtung finanziert?

Kritik aus Bundesländern



In seiner Kritik an der Absage erhielt der niederösterreichische Landesrat Unterstützung von den Verkehrsreferenten aus dem Burgenland, Heinrich Dorner (SPÖ), aus Kärnten, Sebastian Schuschnigg (ÖVP), aus Oberösterreich, Günther Steinkellner (FPÖ), aus Salzburg, Stefan Schnöll (ÖVP), und aus der Steiermark, Anton Lang (SPÖ). Die Absage werde bedauert, "denn sie verzögert eine Lösung für das 1-2-3-Ticket weiter". Die Konferenz wäre auch "das erste Treffen" zwischen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der Runde der Ländervertreter gewesen.

Bei dem 1-2-3-Ticket geht es um Jahresnetzkarten für öffentliche Verkehrsmittel nach folgendem Prinzip: Um einen Euro pro Tag soll man in einem Bundesland, um zwei Euro auch im Nachbarbundesland und um drei Euro pro Tag im gesamten Bundesgebiet fahren dürfen. (APA, red, 17.9.2020)