Welche Themen sind Ihnen bei der Wien-Wahl wichtig? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

In wenigen Wochen ist es so weit: Am 11. Oktober werden die Wienerinnen und Wiener zu den Urnen schreiten und den Gemeinderat und die Bezirksvertretungen wählen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will mit Zusammenhalt, Entschlossenheit und Verlässlichkeit punkten. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grünen) setzte bereits in der Corona-Krise verkehrspolitische Akzente, zum Beispiel mit Pop-up-Radwegen. Damit haben die Grünen auch ihr Wahlkampfthema gefunden: Verkehrspolitik und Klimapolitik. Das sieht auch User "Sitacui" so:

Landeshymne und Bierokratie

Wenig überraschend positioniert sich die FPÖ thematisch – mit dem Migrationsthema und Kritik an der Arbeit von SPÖ und den Grünen zieht ihr Spitzenkandidat Dominik Nepp in den Wahlkampf. Für ein lebenswertes Wien, Leistung und Klarheit spricht sich Gernot Blümel (ÖVP) auf Wahlplakaten aus. Das pinke Kernthema Bildung brachte der Neos-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr beim Wahlauftakt aufs Tapet und plädierte auch für eine Wiener Landeshymne, die die Vielfalt der Stadt zeigen soll.

Neben den etablierten Parteien tritt auch Heinz-Christian Strache mit einer eigenen Partei an. Das Bündnis Links behauptet auf Wahlplakaten, dass der ehemalige Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) Links wählen würde, und der Spitzenkandidat der Bierpartei, Marco Pogo, setzt sich mit einem recht überschaubaren Programm für eine Bierokratie ein. Von handfesten Themen bis zur Satire findet sich also vieles im Wiener Wahlkampf. Wer aber kann seine Inhalte am besten den Wählerinnen und Wählern näherbringen?

Wie beurteilen Sie die Themensetzung der Parteien?

Erwarten Sie eine inhaltliche Auseinandersetzung im Wahlkampf oder nur ein Diskreditieren der anderen Parteien? Wer sticht bei der Themensetzung (positiv wie negativ) heraus? Wer geht eher unter? Welche Partei spricht ihre Wählerinnen und Wähler am besten an? Sind Sie schon wahlkampfmüde, oder finden Sie jede Wahl aufs Neue spannend und interessant? (wohl, 18.9.2020)