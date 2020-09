Bei den Grätzlgesprächen konnten sich Interessierte über vier zentrale Wien-Themen austauschen. Foto: Regine Hendrich

Im Vorfeld von "Wien spricht" und der Wien-Wahl fand in den vergangenen Wochen die Veranstaltungsreihe "Wien spricht im Grätzl" des STANDARD statt. Gemeinsam mit interessierten Wienerinnen und Wienern wurde an vier Standorten live darüber diskutiert, was in der Stadt gut läuft und was besser sein könnte. Die Themen: öffentlicher Raum und Verkehr, Klima, Bildung und Integration. Vorab hatten auch die Userinnen und User im Forum die Möglichkeit, über diese Themen zu diskutieren.

Öffentlicher Raum, Verkehr und Klimaschutz

Bei der Diskussion über öffentlichen Raum und Verkehr lag das Augenmerk auf der Eindämmung des Individualverkehrs und der Schaffung eines größeren Konzepts, das Rad- und Fußwege, Öffis und Autos inkludiert. Dazu äußerte sich User "Der Name? Anonym!":

Dass es in Wien allerdings ein sehr gut ausgebautes Öffi-Netz gibt, erwähnt User "rollingpebbles":

Viele Userinnen und User waren sich einig, dass es zu einer deutlichen Reduzierung des Verkehrs kommen müsste, um in weiterer Folge auch die erwünschten Klimaschutzziele zu erreichen. Auf die Frage, ob die Stadt schon genug für den Klimaschutz tut, hatte User "gotham" eine klare Antwort: "Nein, tut sie nicht. Es gibt viel zu wenige Bäume in den Straßen, und ja, auch das hilft dem Planeten."

Dass wie beim Verkehr auch beim Klimaschutz ein Gesamtkonzept fehlt, meint User "uhu36":

Bildung und Integration

Neben der Frage, wie sich die Stadt verkehrstechnisch verbessern und grüner werden könnte, fanden zwei weitere spannenden Diskussionen zu Bildung und Integration statt. Dass es auch hier Aufhol- und Veränderungsbedarf gibt, zeigt User "Calzini Bianchi" auf. Vor allem bei der frühkindlichen Bildung braucht es neue Konzepte:

User "denken lassen oder selber denken" berichtet von der schwierigen Situation an städtischen Schulen:

Dass Bildung und Integration oft Hand in Hand gehen, zeigt User "MyOpinion" auf und bringt Vorschläge, wie Integration in Wien möglicherweise besser laufen könnte:

User "Spiro1" spricht ebenfalls den wesentlichen Faktor Bildung an, der zu besserer Integration beiträgt. Ebenso verhält es sich seiner Meinung nach mit Erziehung und Wohlstand. So funktioniert Integration mancherorts sehr gut:

User "semmeltrenzer" berichtet von eigenen Beobachtungen und betrachtet das Thema Integration mit gemischten Gefühlen:



Wie stehen Sie den vier Themenbereichen gegenüber?

Was läuft Ihrer Meinung nach gut, was könnte besser sein? Können Sie den Meinungen der Userinnen und User etwas abgewinnen, stimmen Sie diesen zu oder eher nicht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.9.2020)