Die Regierung ist über die steigenden Infektionszahlen besorgt. Um die Kontakte zu reduzieren, wird vielerorts nun eine 10-Personen-Grenze gelten. In Lokalen gilt Maskenpflicht – nur nicht am Sitzplatz. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Bundesregierung hat in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag eine Verschärfung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verkündet. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte, Österreich stehe am Beginn der "zweiten Welle" und müsse nun rasch reagieren, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gab sich angesichts der Infektionszahlen sowie steigender Hospitalisierungen besorgt, wiewohl letztere momentan weitaus geringer ausfallen als im Frühling.

Die größte Infektionsgefahr geht laut Regierung derzeit von privaten Zusammenkünften in Innenräumen aus. Um dem entgegenzuwirken, wird es ab Montag drastische rechtliche Beschränkungen geben. Hier die wichtigsten Neuigkeiten:

Private Feiern indoor werden auf zehn Teilnehmer begrenzt, das betrifft auch Hochzeiten.

indoor werden auf zehn Teilnehmer begrenzt, das betrifft auch Hochzeiten. Die Zehn-Personen-Grenze gilt auch für Tanzkurse, Fitnesskurse und andere Sportkurse indoor.

und andere Sportkurse indoor. Pro Tisch im Restaurant dürfen künftig auch nur mehr zehn Personen sitzen. Barbetrieb wird es keinen mehr geben.

dürfen künftig auch nur mehr zehn Personen sitzen. Barbetrieb wird es keinen mehr geben. Begräbnisse und Gottesdienste sind von der Zehn-Personen-Grenze ausgenommen. Bei Gottesdiensten indoor legt Kultusministerin Susanne Raab den Religionsgemeinschaften die Einführung der Maskenpflicht nahe.

In Privatwohnungen gilt die Zehn-Personen-Grenze nicht, denn dies sei verfassungsrechtlich nicht gedeckt, argumentierte Bundeskanzler Kurz. Man empfehle aber auch hier eine Reduktion von Ansammlungen auf engem Raum.

Die Maskenpflicht gilt künftig outdoor auch auf Märkten und Messen, weil das dort häufige Gedränge zuletzt gehäuft zu Infektionen geführt haben soll.

gilt künftig outdoor auch auf weil das dort häufige Gedränge zuletzt gehäuft zu Infektionen geführt haben soll. Die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie auf fünf Prozent gilt auch noch 2021.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte zudem scharfe polizeiliche Kontrollen zur Einhaltung der Sperrstunde an, die mit 1 Uhr festgelegt ist. Die Polizei werde verstärkt in Nachtclubs kontrollieren, zumal sich Berichte häufen, dass dort munter durch die Nacht gefeiert werde. (red, 17.9.2020)