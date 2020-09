Wien – Die neue Herbstkampagne von FitInn– entwickelt von Jung von Matt/Donau – bedient sich bekannter Phrasen aus der Religion und will das Thema Fitness "inhaltlich auf eine höhere Ebene" heben, heißt es in einer Aussendung.

"Anders als bei Religionen hilft dir im Fitnessstudio der Glaube alleine aber nicht. Der Weg ist steinig und jeder von uns muss da alleine durch. Mit dieser aufmerksamkeitsstarken Kampagne wollen wir die Leute motivieren, in unsere Studios zu kommen und wieder mehr an die höhere Kraft in ihnen selbst zu glauben.", sagt FitInn-Marketer Simon Hudelist. Die Kampagne wird Offline, Online und in den 43 Studios zu sehen sein.

