Außerdem: Klimawandel in Rumänien, Sommernachtskonzert 2020, Fack ju Göhte 3 und Tracks – mit Radiotipps

Ezequiel (Tyron Ricketts, Mi.), Jason (Nyamandi Adrian, li.) und Reynaldo (Komi Mizrajim Togbonou, re.) von der "schwarzen Nachtbrigade" in "Herren", 20.15, Arte. Foto: Arte/Kineo Film

19.40 REPORTAGE

Re: Wo die Wüste wächst – Klimawandel in Rumänien In der rumänischen Region Oltenien sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu sehen. Wo einst grüne Wiesen und Wälder das Ufer der Donau säumten, sieht man heute nur noch sandige Flächen. Umweltschützer versuchen, mit Wiederaufforstung das Schlimmste zu verhindern, während Bauern auf neue Früchte ausweichen müssen. Bis 20.15, Arte

20.15 MUSIK

Sommernachtskonzert 2020 Nach der Corona-bedingten Absage im Mai laden die Wiener Philharmoniker 2020 heute zu ihrem Galakonzert in den Schönbrunner Schlosspark. Der russische Dirigent Valery Gergiev wirkt bereits zum vierten Mal mit, der deutsche Tenor Jonas Kaufmann gibt sein Debüt im Schlossambiente. Bis 22.00, ORF 2

20.15 LEHRER WIDER WILLEN

Fack ju Göhte 3 (D 2017, Bora Dagtekin) Die leidgeprüfte Goethe-Gesamtschule in München steht kurz vor der Schließung. Sollte Zekis Chaotenklasse nicht zur Matura zugelassen werden, ist endgültig Schluss mit lustig. Also muss Elyas M’Barek auch im dritten Teil als Antilehrer seine Problemklasse zu Höchstleistungen treiben. Bis 22.40, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Weltmacht Amazon – Das Reich des Jeff Bezos Die Dokumentation untersucht den Aufstieg von Amazon-Geschäftsführer Jeff Bezos und die globalen Auswirkungen des von ihm aufgebauten Imperiums. Der Film schaut auch auf die dunkle Seite des schnellen Wachstums und die Herausforderung, Bezos’ Macht einzudämmen. Bis 22.00, ZDF Info

20.15 KOMÖDIE

Herren (D 2019, Dirk Kummer)Der Afrobrasilianer Ezequiel braucht schnell einen neuen Job und landet, so glaubt er, als Fahrer beim Denkmalschutz. In Wahrheit wird er aber Mitglied der "schwarzen Nachtbrigade", bestehend aus dem Afrokubaner Reynaldo und dem Afroberliner Jason. Nachts ziehen sie los, um öffentliche antike Toiletten zu putzen. Dann will auch noch sein Sohn Friseur werden, anstatt zu studieren. Humorvolle Integrationsgeschichte nach Motiven des Buches Gents von Warwick Collins. Bis 21.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Rätsel der Steinzeit (1/2) Die Steinzeit war ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Bis etwa 10.000 vor Christus waren die Menschen Jäger und Sammler, dann wurden sie sesshaft. Ackerbau und Viehzucht bedeuteten eine ganz neue Lebensweise und Gesellschaftsstruktur. Die Doku von Barbara Puskás untersucht die Entstehungsgeschichte der berühmtesten Megalithbauten und zeigt, wie sich die sesshafte Lebensweise über Europa und Asien ausgebreitet hat. Bis 23.20, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Tracks Webtopie: Künstlerinnen im Netz. / Art Orienté Objet: Das Künstlerduo erfand die Slow Art. / The Old Man, meistgesehener Animationsfilm Estlands. / Contact Gonzo: Das Kollektiv aus Osaka und ihre zeitgenössischen Tanzperformances. Bis 23.55, Arte