Sich krank fühlen, testen und rasch zu einem Ergebnis kommen – eine Idealvorstellung. Die Systeme sind überlastet. Es gibt überall Wartezeiten, selbst für diejenigen, die selbst zahlen. Foto: AFP

Gratis ist ein Corona-Test für all jene Menschen, die die typischen Krankheitssymptome zeigen. Wer eine Infektion vermutet, ruft die Hotline 1450 an und setzt damit das mehrstufige Testprozedere in Gang. Der Nachteil: je mehr Verdachtsfälle und je mehr Contact-Tracing, umso länger die Wartezeiten. Wer krank ist, sollte also unbedingt zu Hause bleiben.

Alle, die sich nicht krank fühlen, aber eine asymptomatische Infektion ausschließen wollen, etwa weil sie mit Infizierten Kontakt hatten, müssen privat zahlen. Auch die neuen Reisebestimmungen können einen PCR-Test erforderlich machen.

Private Labore

Eine österreichweite Übersicht über 40 Labore, die solche PCR-Tests zum Nachweis einer Sars-CoV-2-Infektion durchführen können, gibt es auf der Website der Wirtschaftskammer. Die Liste der Labore auf der Website des Sozialministeriums ist wenig brauchbar, weil sie auch Labore aufführt, die gar keine Corona-Tests durchführen bzw. Privatpersonen nicht testen.

Bei einer Stichprobe stellte sich heraus: Bei vielen privaten Labors ist eine Voranmeldung notwendig, die Wartezeit für den Abstrich (der für eine PCR-Testung notwendig ist) beträgt mitunter vier Werktage, und die Hotlines sind auch dort überfordert. Der Anbieter Labors.at hat eigens eine Covid-Ambulanz in der Wiener Praterstraße, mit speziellen Öffnungszeiten eingerichtet. Auch hier ist eine Voranmeldung notwendig, allerdings liegen die Wartezeiten für die Testung bei mittlerweile drei bis vier Werktagen. Dafür steht das Ergebnis binnen 48 Stunden fest, die Befunde werden via Post oder Mail übermittelt.

Ganz anders verfährt das Laboratorium Dr. Kosak im 19. Wiener Gemeindebezirk. Getestet wird zwar ohne Terminvereinbarung, dafür ist auch mit entsprechenden Wartezeiten vor Ort zu rechnen. Auch hinsichtlich des Preises hebt sich dieser Tester von Branchenkollegen ab: Die Kosten belaufen sich auf 105 Euro bei Selbstentnahme des Abstrichs, übernimmt das ein Fachmann, sind weitere 10 Euro fällig.

Je schneller man also das Testergebnis braucht, umso höher sind die Preise, die sich durchschnittlich zwischen 100 und 190 Euro Euro belaufen. Auch in manchen Arztpraxen werden PCR-Tests durchgeführt, dafür fehlt eine Liste.

Es gibt auch Arztordinationen, die über eine PCR-Testgeräte verfügen, etwa das Trinicum in Wien oder Hautärzte wie Gerold Lang. Sie verfügen über medizinisches Fachpersonal, die den Rachenabstrich machen können. Eine Übersicht dazu gibt es einstweilen noch nicht, die Wartezeiten können sehr unterschiedlich sein.

Teststraße Ernst-Happel-Stadion

Wegen der hohen Nachfrage nach PCR-Tests in Wien hat der Krisenstab der Stadt ein Drive-in und Walk-in zur Corona-Testung im Ernst-Happel-Stadion eingerichtet. Das Angebot ist gratis und wurde vor allem für Reiserückkehrende aus Nichtrisikoländern (Ausland und Inland) eingerichtet und für all jene, die Kontakt zu Infizierten hatten, selbst keine Symptome zeigen, aber eine asymptomatisch verlaufende Infektion für sich ausschließen wollen. Voraussetzung für diesen Gratistest: Testpersonen müssen ihren Hauptwohnsitz in Wien haben und ihn mit einem Meldezettel belegen. Auch die E-Card und ein Ausweis sind mitzubringen. Die Teststraße ist Montag bis Sonntag von 6 bis 21 Uhr geöffnet – eine Registrierung erfolgt direkt vor Ort. Im Happel-Stadion ist der Gurgeltest im Einsatz. Das Ergebnis wird allen Getesteten innerhalb von maximal drei Werktagen entweder per SMS oder E-Mail mitgeteilt.

Testen am Flughafen

Am Wiener Flughafen ist eine PCR-Testung ohne jede Voranmeldung im Health Center Vienna Airport möglich. Es wurde für Reisende eingerichtet, steht aber auch allen ab dem 6. Lebensjahr offen. Die Anmeldung (täglich 7 bis 19 Uhr) findet im Office Park 3 statt. Unter Einhaltung aller Abstandsregeln werden die Testpersonen in mehreren Stationen bis zum Rachenabstrich geschleust. Je mehr Menschen dort sind, desto länger die Wartezeiten. Das Testergebnis wird – abhängig vom Zeitpunkt der Abnahme – per Mail innerhalb von fünf bis zwölf Stunden zugesendet. Kostenfaktor: 120 Euro.

Eine Alternative zu den PCR-Tests werden die Antigen-Tests sein, die derzeit auf den Markt kommen und deren Ergebnis innerhalb von 30 Minuten fertig ist. Diese sind jedoch nur in Pilotprojekten und noch nicht umfassend im Einsatz. In jedem Fall gilt: Jeder Nachweis des aktiven Sars-CoV-2-Virus-Tests ist nur eine Momentaufnahme, theoretisch kann sich jeder gleich nach dem Test bei einem. (Julia Palmai, Karin Pollack, 18.9.2020)