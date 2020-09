Foto: Screenshot NeueZeit.at

Die vom ehemaligen SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher geführte Grazer Leykam Medien AG hat die 2001 eingestellte, traditionsreiche sozialdemokratische Tageszeitung "Neue Zeit" wiederbelebt. Sie erscheint seit September als Onlinemedium, laut Eigendefinition als "Gegenpol zur konservativ-dominierten Medienlandschaft". Aktuelle Aufmacherstory: "ÖVP-Kanzler Kurz ist überfordert: Corona-Infektionen steigen, Regierung im Wirr-Warr".

"Alternativen zur neoliberalen Denkweise"

Im Impressum definiert die sich neue "Neue Zeit" so: "Wir dienen nicht dem großen Geld, wir dienen nicht der Hetze. Wir zeigen Alternativen zur neoliberalen Denkweise auf, liefern kritische Analysen zum Rechtspopulismus und berichten über das große Thema Gerechtigkeit. Kurz: Wir schauen dorthin, wo andere Medien wegschauen."

Fünf Mitarbeiter weist das Impressum derzeit aus: Philipp Stadler als Chefredakteur und Redakteur, Michael Wanek als Chef vom Dienst und Redakteur, Gerald Demmel als Projektmanager, Dawid Sowka ist demnach zuständig für Entwicklung und Anna Fischer ist Büroleitung und Redaktionsassistentin.

Gemeinsamer Projektmanager mit "kontrast.at" des SP-Parlamentsklubs

Gerald Demmel etwa ist auch Projektleiter und stellvertretender Chefredakteur von kontrast.at, dem Onlinemedium des SPÖ-Parlamentsklubs.

Die Leykam Medien AG gehört zu fast 80 Prozent einer Spectro gemeinnützige Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung GmbH, die wiederum ganz im Besitz der steirischen SPÖ steht. Die übrigen Anteile an der Leykam Medien AG halten die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG und die Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.

Drei Abo-Modelle

Die digitale "Neue Zeit" ruft zur Unterstützung des Projekts mit drei Abomodellen auf: Ein "Standard-Abo" für 8 Euro im Monat, ein "Förder-Abo" für 15 Euro und ein "Soli-Abo" für 30 Euro monatlich. Alle drei versprechen werbefreie Nutzung der Seite, einen Newsletter, die höherpreisigen Abos Infos über den Fortschritt des Projekts.

"Verein der Freunde der Neuen Zeit"

Die "Neue Zeit" erschien als SPÖ-nahe, aber über ihre letzten Jahrzehnte von einem "Verein der Freunde der Neuen Zeit" getragene Tageszeitung von 1945 bis 2001 in Graz. Sie zählte über lange Jahre zu den Titeln mit den höchsten Subventionen aus der Presseförderung, zudem aus einer nicht mehr existierenden steirischen Landespresseförderung. Herausgeber und Chefredakteur der "Neuen Zeit" als Tageszeitung war bis zu ihrem Ende Josef Riedler; er war zugleich über viele Jahre Vorsitzender der damaligen Presseförderungskommission.

Im April 2001 meldete die Zeitung Konkurs an, mit Ende desselben Monats stellte sie ihr Erscheinen ein. Das Inventar wurde versteigert. Riedler startete ein Jahr darauf, im Mai 2002, eine Grazer Wochenzeitung unter dem Titel "Die Neue" – bis Juli 2003.

Bisher gibt es in Österreich keine Bundesmedienförderung für digitale Medien, die Presseförderung gibt es alleine für Kauftages- und -Wochenzeitung (die Corona-Sonderpresseförderung 2020 ging wesentlich an Gratistitel wie "Heute" und "Oe24"). Die geplante Digitalförderung soll nach den Vorstellungen der ÖVP die Transformation von analogen zu digitalen Medien unterstützen; die Grünen wollen auch die Weiterentwicklung digitaler Medien fördern. Die Förderung ist derzeit noch in Verhandlung. (fid, 18.9.2020)