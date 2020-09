Bei TikTok geht es rund. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Im Poker um die Zukunft der populären Video-App Tiktok in den USA hat Präsident Donald Trump eine rasche Entscheidung angekündigt. Die US-Regierung sprach mit dem Software-Konzern Oracle und dem Supermarkt-Riesen Walmart, die beide bei Tiktok einsteigen sollen, wie Trump am Donnerstag sagte. "Ich schätze, Microsoft ist auch immer noch dabei", sagte der Präsident überraschend.

Zeitablauf

Der Software-Riese hatte über einen Kauf des Tiktok-Geschäfts in den USA und anderen Ländern verhandelt, teilte vor wenigen Tagen aber mit, dass sein Angebot vom chinesischen Tiktok-Besitzer Bytedance abgelehnt worden sei. Die Gespräche stehen unter Zeitdruck: Am Wochenende tritt ein Trump-Erlass von Anfang August in Kraft, der Tiktok Geschäfte mit Firmen und Personen in den USA verbietet. Ohne einen Deal droht der App das Aus im US-Markt, wo Tiktok nach eigenen Angaben rund 100 Millionen Nutzer hat.

Laut einem Insider soll es nun aber zu einer Einigung zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und der US-Regierung gekommen sein – bei dem allerdings Microsoft keine Rolle spielen soll. Nach einem neuen Entwurf aus dem US-Finanzministerium, dem Bytedance angeblich bereits zugestimmt habe, sollten die US-Konzerne Oracle und WalMart sowie die US-Anteilseigner von Bytedance mindestens 60 Prozent an Tiktok halten, sagte eine über die Sachlage informierte Person am Donnerstag zu Reuters.

Nach dem Ministeriumspapier soll eine neue Gesellschaft namens Tiktok Global entstehen, die von einem Amerikaner geleitet wird und mehrheitlich Amerikaner in ihrem Board of Directors hat. Der Softwarekonzern Oracle, der zunächst eine Partnerschaft mit Tiktok angestrebt hatte, wolle nun 20 Prozent der Anteile erwerben.

Hintergrund

Trump sieht in den TikTok-Aktivitäten ein Risiko für die nationale Sicherheit. Er befürchtet, dass Informationen der rund 100 Millionen monatlichen Nutzer in den USA mit der chinesischen Regierung geteilt werden könnten. Im August verbot Trump US-Unternehmen Geschäfte mit TikTok wie auch der Messenger-App WeChat des chinesischen Internet-Konzerns Tencent. Das Vorgehen schürte die Spannungen im Handelsstreit mit China.

Später verlautete aus Kreisen, dass ByteDance einen Börsengang für TikTok Global plane. Voraussetzung sei, dass die US-Regierung dem Vorhaben zustimme, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Notierung sei in etwa einem Jahr an der US-Börse vorgesehen. Weder bei ByteDance noch bei Oracle war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten.

Spekulationen über neuen Chef

Die "New York Times" schrieb zudem, dass derzeit eifrig nach einem neuen Chef für TikTok gesucht werde, da der letzte CEO Kevin Mayer angesichts der politischen Lage bereits nach wenigen Wochen das Handtuch geworfen hat. Und hierbei fallen durchaus interessante Namen: Als ein Kandidat für den Chefposten sei demnach einer der Mitgründer der Foto-App Instagram, Kevin Systrom, angesprochen worden. (APA/Reuters/red, 18.09.2020)